Radončić za TVSA: Jedino ćemo u Brčkom učestvovati na lokalnim izborima

Riječi je bilo o rezoluciji o Srebrenici, političkoj situaciji u BiH, putu SBB-a na predstojećim lokalnim izborima, ali i drugim aktuelnim temama.

Jedna od tema bila je i akcija "Black Tie 2", te nove prepiske iz Sky aplikacije koje su dospjele u javnost, a koje otkrivaju političke dogovore i saradnju s moćnim narkokartelom. Evo šta kaže o tome da li će "raspakivanje" Sky aplikacije donijeti još mnoga imena i šta bi se sve moglo desiti.

O Sky aplikaciji

- Ja sam kao suverenista govorio da Sarajevo mora da vodi svoju politiku, neovisno od zvaničnog Beograda i zvaničnog Zagreba. Nisam bio dovoljno informisan i pametan da moram da kažem da mora da vodi neovisno svoju politiku od narkokartela u Dubaiju. Prije dvije-tri godine sam kao ministar rekao "Sky će promijeniti državu". I vidite da je već sada promijenio. Pogledajte koliko je ljudi u pritvoru – predsjednik suda, šef obavještajne službe, zamjenica državnog tužitelja, vi ne možete nabrojati policajce, koliko je sve to bilo involvirano u jednu mafijašku državu. Nakon što je preuzela dio policijskih struktura i važne poluge u pravosuđu, mafija je odlučila da preuzme državnu politiku, tako što će investirati u više stranaka i mislim da je to situacija koja se više ne može tolerisati. Ili će BiH pobijediti mafiju, koja je napravila nedopustiv korak da preuzme državu, ili ćemo mi kao država nestati. Ja sam u tom smislu veliki optimista. Vidim velike rezultate koje daje naša obavještajna služba, koje daje Tužilaštvo BiH, procesuiraju se ljudi za koje je to bilo nezamislivo. Očekujem da Državno tužilaštvo nađe ko je čovjek u CIK-u koji je radio za narkokartel – istakao je Radončić u razgovoru za TVSA.

- Mi moramo shvatiti da Sky nije izmislio neko iz BiH. Imamo među našim političarima one koji kažu: "Meni hoće da napakuju Sky, rade protiv mene". Ne! Sky radi FBI, DEA, Francuska obavještajna služba, EUROPOL – i tu niko nikoga ne može ni sakriti, ni zaštititi, niti mu može podvaliti. Ono što je za mene nevjerovatno važno – borba protiv narkomafije u Sarajevu – 10 godina nije htjela da se počne i namjerno se govorilo da Radončić vodi narkomafiju da bi oni na miru preuzeli sve policijske strukture, tržište, privredne subjekte, sudije. Radončića nema nigdje u Skyu. Sky će u tom smislu pomoći BiH da ozdravimo kao društvo, kao što pomaže i drugim zemljama u regionu – dodao je Radončić.

Mnogi se pitaju šta će biti sa svim tim predmetima u smislu da pojedini međunarodni sudovi kažu da to nisu dokazi, s obzirom na to da će biti veoma teško dokazati sve to što se nalazi u tim raspakovanim porukama.

– Oni koji su masovno ubijali ljude, masovno trovali našu djecu, imaju pravo i da lažu – to da dokazi iz Skya nisu validni govore advokati mafije. Sky je veoma valjan i relevantan dokaz. To su radile ozbiljne policije, to su radile američke i službe Evropske unije. Mi nema razloga da sumnjamo u taj standard. Sky je neoborivi dokaz koji treba da se potkrijepi i sa drugim činjenicama, to je obaveza Tužilaštva – istakao je Radončić.

Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, gostujući u našoj emisiji "Polis", izjavio je i kako ova stranka neće učestvovati na lokalnim izborima u oktobru. Obrazložio je to jer nametnutim tehničkim izmjenama Izbornog zakona od visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, ništa se neće konkretno promijeniti, a izborne krađe i dalje će biti dio izbornog procesa. Na političku scenu ova stranka najvjerovatnije vratit će se 2026. godine na Općim izborima, poručio je Radončić.

Građani prevareni

– Mi nikada kao SBB na Lokalnim izborima nismo davali neku veliku energiju, a ove godine situacija je zaista specifična. Građani BiH su prevareni od međunarodne zajednice i vladajuće koalicije da ćemo imati podignuti tehnički standard poštenih izbora. To se domaća vlast nije dogovorila. Gospodin Šmit pravi još goru stvar – miješa se kao da će da riješi i onda kaže na 160 mjesta, od nekoliko hiljada, bit će postavljeni elektronske evidencije glasača i slično. Isto kao da ovdje narod nije evropski narod – istakao je Radončić.

- Skupština Brčko distrikta, Brčko traži već dva ili tri puta da se zamijene članovi biračkog odbora, CIK ne želi na to da odgovori. Znači, CIK ne želi da promijeni situaciju. Uz to imate novu dimenziju koju niko nije očekivao – da narkomafija postaje dio izbornog procesa u BiH. Ako SBB treba da ulazi u politički ambijent i arenu, da se mimo legitimnih političkih rivala, takmiči s narkomafijom za vijećnička mjesta – nama to ne treba. Mi to nećemo dozvoliti. Ja sam našim rekao, SBB neće učestvovati na ovim lokalnim izborima, jedino gdje ćemo učestvovati je Brčko – rekao je predsjednik SBB-a.

–Izbori u Brčko distriktu su praktično jedni i veliki su. Tamo ćemo jedino učestvovati i nigdje više. Mi ne treba da participiramo ni ovako katastrofalnom CIK-u koji je čista politička organizacija – pojašnjava Radončić.

