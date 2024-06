Radnici BHRT-a o teškom stanju na javnom servisu za "Avaz": Naše porodice gladne neće moći još dugo

- Devet godina nam doprinosi nisu uplaćeni, radnik sa srednjom stručnom spremom ima plaću od 600 do 800 KM, topli obrok je 7 KM, prijevoz je 53 KM. Ne pamtimo da smo ikad dobili regres, bilo koji radnik u državnoj službi dobije regres, mi novaca nemamo za to. Sistem nikada nije riješen da se reguliše način prikupljanja pretplate iako je po zakonu trebao da zaživi, korporacije nema. S 29 godina staža se pitam da li će biti plaća. Radnicima FTV-a redovno se uplaćuju doprinosi – kazala je Đulepa.

- Stanje je grozno, trenutno od nas kamermana nije još niko otišao, ali nagovještaji postoje, nemamo ni feninga. Mislim da se može naći rješenje, svi smo za to da se nađe neko privremeno rješenje da mogu ljudi makar živjeti. Veliko hvala svima koji su stali uz nas – istakao je Sogović.

Građani godinama nisu plaćali RTV taksu koja iznosi 7,5 KM, a prema Zakonu o Javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji BiH koji posjeduju radio ili televizijski prijemnik dužni su plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje tog prijemnika pod uvjetima određenim zakonom.

- Ono što me najviše boli, ova firma je branila ovu državu, a empatije prema nama od strane građana nema. Nijedan građanin Hrvatske se neće odreći HRT-a, samo kod nas je podijeljeno društvo u svakom segmentu pa i u ovom i to je žalosno. Neka se zapitaju da li se pretplata može odbiti u Njemačkoj koja je zakonska obaveza. Boli me što nema odjeka od strane građana, da kažu „Ovo je naša televizija i mi je nedamo“, a bili smo glas od 1992 – 1995 – istakla je Đulepa.

Ljubav prema profesiji

Muhamed Džević, rukovodilac odjela za razvoj i projektovanje u BHRT kazao je kako je najgore kolegama koji s niskim primanjima koja iznose 750 KM.

- Ljubav prema ovoj kući i praksi postoji, ova kuća je uvijek bila rasadnik talenata. Ljudi ostaju zbog toga, a već kada gori do ovog momenta, mnogi su prinuđeni da razmišljaju da odu. Nismo sljedbenici politike, tu smo da svoj posao obavimo odgovorno i profesionalno. U mom odjelu ako ode jedan ili dva uposlenika, oba emitera mogu da stave ključ u bravu. Gladni i naše porodice gladne neće moći još dugo – zaključio je Džević za "Avaz".