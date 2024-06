Stižu paklene vrućine

Do 14. juna, u Bosni minimalne jutarnje temperature kretat će se od 10 do 15, u Hercegovini od 11 do 16 stepeni, danju u Bosni i Hercegovini od 24 do 29 stepeni. Prema kraju sedmice temperature su u opadanju.

- Od 15. do 25. juna raste vjerovatnoća za duže sunčane periode, ali i dalje su izgledni lokalni i povremeni pljuskovi, posebno u Bosni, dok će u Hercegovini biti stabilnije vrijeme. Najviše sunčanih perioda i najmanje padavina, od 15. juna do kraja prognoznog perioda, očekuje se i na jugu zemlje - kazao je Krajinović.

- Od 15. juna do kraja prognoznog perioda očekuje se porast vrijednosti temperatura zraka, u Bosni tokom jutra od 12 do 17, u Hercegovini od 14 do 19, a u najtoplijem dijelu dana u Bosni do 32, a u Hercegovini do 34 stepena - naveo je Krajinović.

Nije izražena

Što se tiče prašine iz Sahare, govori Krajinović, ona će se vrtjeti iznad nas i narednih dana.

- Neće biti pretjerano izražena, ali će atmosfera biti „zamućena“ baš zbog te prašine. Tako da tokom cijele sedmice očekujemo prašinu u atmosferi - rekao je Krajinović.

Tegobna noć

- Imali smo i prve tropske noći tokom ove godine. Već dvije zaredom u Gradačcu 8. i 9. juna, a u Bihaću je bila 9. juna. Nije ovo ništa neobično, tropske noći u prošlosti su se dešavale i tokom maja.

Međutim, siguran sam da je noć s nedjelje na ponedjeljak bila tegobna svima u ovim gradovima, ali i drugdje, jer su minimalne temperature zraka bile dosta visoke kako na sjeveru tako i na jugu BiH - rekao je Krajinović.