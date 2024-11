U toku sastanak državne koalicije u Istočnom Sarajevu

- Na tom valu dogovora trebali bismo finalizirati i one o zakonima o zaštiti ličnih podataka i graničnom pojasu BiH iz pregovaračkog okvira za BiH, kao i ovaj famozni broj 112. Dio tog zakona se mijenja, pravi se jedinstveni sistem s više centrala, jer logično je, kada ste u Banjoj Luci i zovete 112, da vas spoji s Banjom Lukom, u Sarajevu sa Sarajevom, u Mostaru s Mostarom. Nastavit ćemo dalje s informacijama koje ćemo dobiti u vezi s Planom rasta i sastankom s Kopmanom i odmah gledati šta su moguća rješenja, jer to je u BiH u ovom trenutku najvažnije - rekao je Konaković i dodao kako će se uporedo nastaviti razgovori i o zakonima o sudovima i VSTV-u BiH.

Na pitanje da li trojka previše pažnje posvećuje reakcijama opozicije, Konaković odgovara da se spinovi moraju razbiti, jer je SDA stvorila narativ da se s Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem ne smije ni sjediti.

- Sjede 20 godina, a kad neko drugi sjedi umjesto njih, nazivaju to izdajom. Vrlo uspješno skreću pažnju sa svih pozitivnih procesa. Evo i tom pričom o zgradi u Banjoj Luci, za koju će se na kraju pokazati je li to tržišna cijena ili nije. Pronašao sam informacije da je SDA, prije 10 godina, kada su cijene na tržištu bile dvostruko manje, više novca plaćala državne institucije nego što sad UIO namjerava potrošiti. Ovih dana ću objaviti te podatke. Pozivam da se kompletan proces kupovine zgrade u Banjoj Luci nadzire. To je zgrada od 17.000 kvadrata, u kojoj trebaju biti smješteni regionalni, ali i centralni ured UIOBiH. Jedanaest miliona KM i dalje su cijene zakupa koje plaća Vijeće ministara za neke institucije. Čini mi se da oni koji su se možda “ugradili” u te rente prave veliki otpor da kupimo tu zgradu i ne plaćamo više kiriju. Mora se to ljudima objasniti, jer ovi lažu svaki dan - naglasio je Konaković za "Avaz".