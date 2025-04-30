Forto: Pomoći ćemo prijevoznicima

Novi radni sastanak Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Konzorcija Logistika BiH bit će održan 5. maja ove godine. Resorni ministar Edin Forto obećao je pomoći prijevoznicima.

- Ministarstvo u potpunosti stoji na raspolaganju po svim otvorenim pitanjima za pomoć prijevoznicima. Također, podržavamo i pravo na bilo koju vrstu protesta i po bilo kojem modelu - navode iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Podrška prijevoznicima

Istaknuli su da Ministarstvo postupa u skladu sa zakonom određenim nadležnostima te nema direktne nadležnosti u pogledu donošenja pravilnika o akcizama, problematike viznog režima 90/180 dana, kao i procedurama na graničnim prijelazima, ali je ministar Edin Forto iskazao punu spremnost da podrži prijevoznike u rješavanju navedenih pitanja, te u tom cilju podnio niz inicijativa za njihovo rješavanje.

Kao primjer, a obzirom na nadležnosti većeg broja institucija u pogledu obavljanja prijevoza, ministar Forto je pokrenuo proceduru donošenja odluke o osnivanju posebnog odbora koji bi se bavio olakšicama u prijevozu, kao interresornog mješovitog tijela, koja bi trebala da doprinese zajedničkim aktivnostima s ciljem unapređenja poslovanja prometnog sektora.

Regionalni ministarski sastanak

Također, podsjećaju, Ministarstvo je u više navrata iniciralo rješavanje i pitanja problematike 90/180 dana, te u tom pogledu usuglašen je termin održavanja ministarskog regionalnog sastanka 16. maja ove godine, kako bi se regionalnim pristupom pokušalo doći do rješenja.

- Tvrdnje da su odluke donesene bez konsultacija su netačne i pretpostavljamo da su posljedica nedovoljno pojašnjenog stanja pravne stvari. Niti jedan pravilnik nije konačan i svaki pravilnik može da bude predmet poboljšanja i unapređenja na fer, zajednički, transparentan, prethodno usaglašen i nediskriminatorski način – ističu iz Ministarstva.

Razumijemo izazove, dodaju, s kojima se prijevoznici suočavaju u dinamičnom okruženju poslovanja. Napominju da je cestovni promet jedna od razvijenih privrednih grana u BiH, između ostalog i djelovanjem tog ministarstva u domaćem prostoru i na međunarodnom nivou.

Pozivaju članove Konzorcija, kao i ostale predstavnike, da zajedno rade na poboljšanju uslova poslovanja u prometnom sektoru u radnoj atmosferi i tolerantnoj diskusiji a prije svega u interesu svih privrednih subjekata i građana BiH.