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NAJAVA METEOROLOGA

Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 24 stepena

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. A. Ovčina / Avaz

A. O.

6.7.2025

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i dalje vruće. U drugom dijelu dana širom Bosne i na sjeveru Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguća i pojava grada.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 37, na jugu zemlje do 39 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Povećanjem oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stepena.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# BIH
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