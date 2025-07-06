Evo kakvo će danas vrijeme biti u BiH

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost i dalje vruće. U drugom dijelu dana širom Bosne i na sjeveru Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguća i pojava grada.

Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 37, na jugu zemlje do 39 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Povećanjem oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim satima. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 34 stepena.