Sven Alkalaj odgovorio Rodu Blagojeviću: Milorad Dodik nije partner SAD, već Rusije

Ambasador Bosne i Hercegovine u SAD Sven Alkalaj jučer je u objavljenoj kolumni za Washington Times odgovorio američkom lobisti Rodu Blagojeviću na tvrdnje o radikalizaciji Bošnjaka i vezama s Iranom.

Ovaj njegov komentar je uslijedio nakon teksta Blagojevića koji je u Washington Timesu objavljen 7. jula pod naslovom "Iranska islamska revolucija je živa i zdrava u srcu Balkana.

Alkalaj ističe da je Blagojević "plaćeni lobista entiteta RS" podcrtavajući da je njegova lobistička aktivnost usmjerena na Milorada Dodika koji je partner i saveznik Vladimira Putina na Balkanu.

- Zlonamjerne, pristrasne i tendenciozne tvrdnje gospodina Blagojevića o navodnoj povezanosti Bosne i Hercegovine s Iranom, Hezbolahom i drugim ekstremističkim akterima nisu samo potpuno neosnovane, već su i čiste izmišljotine osmišljene da dovedu u zabludu i rasplamsaju situaciju - napisao je Alkalaj.

Ovakva kampanja tvrdi Alkalaj, usmjerena je na prekid "euroatlantske putanje BiH s ciljem preoblikovanja iz statusa regionalnog partnera u sigurnosnu prijetnju SAD-u".

- Oni za koje gospodin Blagojević sada lobira, uključujući gospodina Dodika, aktivno negiraju genocid, veličaju njegove počinitelje i nastoje demontirati sam ustavni poredak uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dodikova politika je u direktnom sukobu sa strateškim ciljevima Sjedinjenih Američkih Država. Podržavanje ili pojačavanje Dodikove agende, namjerno ili ne, ravno je potkopavanju američkog liderstva i utjecaja na Zapadnom Balkanu - napisao je Alkalaj.

Alkalaj je poručio da predsjednik bh. entiteta Milorad Dodik nije i nikada neće biti partner SAD-a jer je u stvari oruđe Putinovog programa. Poručio je kako se Dodik sve više slaže s Moskvom i Pekingom, koristeći ekonomska partnerstva i političku podršku kako bi sistematski smanjivao zapadni utjecaj u regiji.

Dodao je da je američka administracija nedvosmislena u svom stavu - američki strateški interesi ne smiju biti potkopani neprijateljskim geopolitičkim projektima koje pokreću Rusija i Kina.