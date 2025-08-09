U BiH sunčano: Temperatura i do 40 stepeni

U našoj zemlji danas se očekuje sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu zapadni i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 39 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 °C.

U nedjelju također sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 34 do 40 °C.