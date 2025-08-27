Petar Kočić: 109. godišnjica smrti bh. književnika

Na današnji dan 1916. godine, preminuo je Petar Kočić, jedan od najcjenjenijih i najvažnijih bosanskohercegovačkih književnika. Rođen je 29. juna 1877. u selu Stričići kod Banje Luke, a za samo 39 godina, koliko je živio, ostavio je veliki pečat u bosanskohercegovačkoj književnoj historiji svojim svevremenskim djelima koja i danas čitamo u jednom dahu. Studirao je filozofiju na Bečkom univerzitetu, i u tom periodu je bio književno najaktivniji. Godine 1901., objavio je svoju prvu pripovijetku „Tuba“ u beogradskom časopisu „Nova iskra“, zatim „Đurini zapisi“ u „Bosanskoj vili“, a potom objavljuje „S planine i ispod planine“, „Jablan“, „Grob slatke duše“, „Zulum Simeona Đaka“, „Istiniti zulum Simeuna Đaka“, „Mrguda“ i „Kod Markanova točka“. Nakon sticanja diplome zaposlio se kao gimnazijski profesor u Skoplju. Uporedo s profesorskim poslom pisao satirične članke u novinama, ismijavajući i kritizirajući austrougarsku vlast, zbog čega je dobio otkaz u Skoplju, te je 1905. došao u Sarajevo. Još dvije zbirke pripovjedaka Kočič je objavio s naslovom "S planine i ispod planine", a jednu naslova "Jauci sa Zmijanja". Objavio je i dvije političko-socijalne satire: "Jazavac pred sudom" – u formi pozorišnog komada, te "Sudanija" - u obliku dijaloga. Kočićeva djela su šest puta ekranizirana u televizijske filmove: „Jazavac pred sudom” (1963. i 1988.), „Sudanija” (1965. i 1977.), „Jauci sa Zmijanja” (1974) i „Mejdan Simeuna Đaka” (1999). Posljednje godine Kočićevog života prikazane su u televizijskom filmu „Slijepi putnik na brodu ludaka” iz 2016., srbijanskog reditelja Gorana Markovića.

Ticijan Večeli . Wikipedia.org Ticijan Večeli . Wikipedia.org

Umro italijanski slikar Ticijan Večeli 1576. - Umro italijanski slikar Ticijan Večeli (Tiziano Vecelli), jedan od najvećih majstora renesanse. Imao je izrazit smisao za čulnost, ljepotu ljudskog tijela i toplinu boja. Djela: kompozicije iz antičke mitologije "Bahanal", "Jupiter i Antiopa", "Venera", slike inspirisane religijom "Vaznesenje Bogorodičino", "Polaganje Hristovo u grob", "Bogorodice", portreti "Karlo Peti na konju", "Čovjek s plavim očima", "La Bela", "Papa Pavle Treći". 1635. - Preminuo najznačajniji španski dramski pisac Feliks Lope de Vega Karpio (Félix Lope de Vega y Carpio), koji je, prema predanju, napisao više od 1.800 komedija i drama, od kojih je sačuvano i utvrđeno da su njegove približno 500, nekoliko hiljada stihova, više romana, hronika i historijskih zapisa. Drame - u kojima je opisao sve društvene slojeve Španije s kraja 16. i početka 17. stoljeća - sjajno je komponovao, majstorski stvarajući zaplete. Tvorac je komedije u tri čina, protkane tragičnim i komičnim momentima, s centralnim temama časti i ljubavi, vjere i morala. Djela: komedije i drame "Peribanjes", "Kazna bez osvete", "Seviljska zvijezda", "Madridski čelik", "Cvijeće Don Huana", "Nagrada za dobro govorništvo", "Preko mosta", "Dovitljiva djevojka", "Baštovanov pas", "Budalasta vlastelinka", "Fuente Ovehuna", roman "Doroteja", epske, didaktičke, religiozne i mitološke pjesme, burleske, ode, poslanice, soneti, balade. 1664. - Umro španski slikar Fransisko de Surbaran (Francisco de Zurbarán), jedan od najznačajnijih umjetnika 17. stoljeća, koji je snažnim, gotovo brutalnim realističkim postupkom obrađivao religijske teme. Slikajući u baroknom maniru, koristio se oštrim kontrastom svjetlosti i tame radi postizanja ekstatičnog dramatskog izraza.

Georg Vilhelm Fridrih Hegel . Wikipedia.org Georg Vilhelm Fridrih Hegel . Wikipedia.org

Rođen Hegel, najistaknutiji njemački klasično-idealistički filozof 1770. - Rođen Georg Vilhelm Fridrih Hegel (Wilhelm Friedrich), najistaknutiji predstavnik njemačke klasično-idealističke filozofije. Tvorac je sistema apsolutnog idealizma u kojem apsolutno bivstvo ima tročlanu strukturu: ideja - priroda - duh. Prema trijadnoj šemi, razlikuje subjektivni duh (pojedinačna svijest), objektivni duh (društvena svijest) i apsolutni duh (samosaznanje ideje koja se postiže u umjetnosti, religiji i filozofiji). Osnova svijeta je apsolutna ideja, a ljudski svijet je njen najviši stepen i izraz. Apsolutna ideja postoji samo dijalektički, u kretanju i razvoju, a svijet je proces samorazvitka i samospoznaje ideje. Priroda u njegovom sistemu ima status "drugobivstvene ideje", ona je opredmećena ideja. Djela: "Fenomenologija duha", "Filozofija historije", "Nauka logike", "Estetika", "Filozofija religije", "Enciklopedija filozofskih nauka", "Osnovne crte filozofije prava ili prirodno pravo i nauka o državi u osnovnim konturama". 1871. - Američki pisac Teodor Herman Albert Drajzer (Theodore Dreiser), veliki kritičar američkog društva, rođen je na današnji dan. Njegov prvi roman "Sestra Kari" zabranjen je 1900. godine, pa je potom desetak godina bio prinuđen da se izdržava pisanjem za ilustrovane, zabavne i modne listove. Smatrao je da spasenje svijeta leži u socijalizmu i pred kraj života je postao član Komunističke partije SAD. Ostala djela: romani "Dženi Gerhard", "Finansijer", "Titan", "Stoik", "Genije", "Američka tragedija", "Tragična Amerika", "Vrijedi li Amerika da se spase". 1884. - Rođen američki filmski producent Semjuel Goldvin (Samuel Goldwyn), jedan od pionira filmske industrije. Osnovao je 1923. filmsku kompaniju "Samuel Goldwyn Productions", koja se 1924. udružila s još dvije filmske kuće u kompaniju "Metro-Goldwyn-Mayer", ali je potom ponovo postao samostalni producent. Filmovi: "Stela Dalas", "Tamni anđeo", "Ćorsokak", "Zapadnjak", "Male lisice", "Najbolje godine našeg života", "Tajni život Voltera Mitija", "Momci i djevojke", "Porgi i Bes". 1890. - Američki slikar, fotograf i filmski režiser Emanuel Radinski (Emmanuel Rudnitzky), poznat kao Men Rej (Man Ray), koji je 1915. s francuskim vajarom i slikarom Marselom Dišanom osnovao dadaizam, rođen je na današnji dan. Režirao je niz avangardnih filmova u nadrealističkom maniru, koji se odlikuju izuzetno inventivnom fotografijom, uključujući filmove "Povratak razumu", "Emak Bakija", "Morska zvijezda".

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