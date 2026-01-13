Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DISCIPLINSKI PREKRŠAJ

Sredinom februara disciplinski postupak protiv Ranka Debevca

Debevec, Mehmedagić i Pijuk odbili su da se izjasne o krivici

Mehmedagić i Debevec. Avaz

A. O. / BIRN BiH

13.1.2026

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je pripremno ročište u disciplinskom postupku protiv Ranka Debevca, suspendovanog predsjednika Suda BiH, zakazala za 17. februar, saznaje Detektor.

Debevec se, kako je Detektoru potvrđeno iz pravosudnih institucija, tereti za disciplinski prekršaj “bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet”.

Suspendovani predsjednik Državnog suda je prije nekoliko mjeseci optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te za lažno predstavljanje i kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

S njim je optužen i bivši direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić za krivotvorenje službene isprave i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok se Milisav Pijuk, uposlenik Državnog suda, tereti za neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje te kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH i lažno predstavljanje.

Debevec, Mehmedagić i Pijuk odbili su da se izjasne o krivici, pa je sutkinja za prethodno saslušanje Dalida Burzić po službenoj dužnosti u zapisnik konstatovala da su izjavili da nisu krivi.

Nakon što je ovaj predmet nekoliko puta vraćan s državnog na entitetski nivo, u konačnici je prenesen u nadležnost Općinskog suda u Sarajevu.

# VSTV BIH
# OSMAN MEHMEDAGIĆ OSMICA
# SUD BIH
# MILISAV PIJUK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.