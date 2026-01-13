Sredinom februara disciplinski postupak protiv Ranka Debevca

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je pripremno ročište u disciplinskom postupku protiv Ranka Debevca, suspendovanog predsjednika Suda BiH, zakazala za 17. februar, saznaje Detektor.

Debevec se, kako je Detektoru potvrđeno iz pravosudnih institucija, tereti za disciplinski prekršaj “bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet”.

Suspendovani predsjednik Državnog suda je prije nekoliko mjeseci optužen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, krivotvorenje službene isprave, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje, te za lažno predstavljanje i kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH.

S njim je optužen i bivši direktor Obavještajno-sigurnosne agencije Osman Mehmedagić za krivotvorenje službene isprave i zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, dok se Milisav Pijuk, uposlenik Državnog suda, tereti za neovlašteno prisluškivanje i zvučno ili optičko snimanje te kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova BiH i lažno predstavljanje.