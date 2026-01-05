Predmet protiv Debevca i Mehmedagića vodit će se u Općinskom sudu u Sarajevu

Nakon što je predmet protiv suspendovanog predsjednika Suda BiH Ranka Debevca i još dvojice optuženih u nekoliko navrata prebacivan s državnog nivoa, u konačnici je prebačen u nadležnost Općinskog suda u Sarajevu, gdje će se i voditi, potvrđeno je za Detektor iz ovog suda. Detektor je ranije pisao o “ping-pong” igri između Državnog suda i Vrhovnog suda Federacije, koji su slali i vraćali predmet protiv Debevca, Osmana Mehmedagića, bivšeg direktora Obavještajno-sigurnosne agencije, i Milisava Pijuka, zaposlenika Suda BiH. Državni sud je Detektoru odgovorio da je 3. decembra 2025. godine ponovo dostavio predmet na postupanje Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije, cijeneći da su razlozi koji su opredijelili Sud BiH za prenošenje vođenja postupka i dalje na snazi.

Iz Vrhovnog suda su Detektoru kazali da je Posebni odjel 19. decembra 2025. godine ovaj predmet proslijedio Općinskom sudu u Sarajevu na daljnje postupanje. Iz Općinskog suda su potvrdili da je predmet protiv Debevca i drugih u njihovoj nadležnosti, ali da trenutno još uvijek nema zakazanog ročišta. Ranije je iz Suda BiH odgovoreno da je 31. oktobra Vanraspravno vijeće donijelo rješenje kojim se vođenje krivičnog postupka protiv Debevca, Mehmedagića i Pijuka prenosi na mjesno nadležni Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Državnog suda za Detektor su tada kazali da su žalbe na tu odluku podnijeli Tužilaštvo BiH i Odbrana optuženog Pijuka. - Žalbe su odbijene kao neosnovane i rješenje je pravosnažno - naveli su tada iz Suda BiH.