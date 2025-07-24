Prenos nadležnosti se vratio na ponovno odlučivanje: Sud BiH prvo mora donijeti odluku o optužnici protiv Debevca i Mehmedagića

Sud Bosne i Hercegovine je odlučujući o žalbi Tužilaštva Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu Ranko Debevec i drugi donio rješenje kojim se djelimično uvažava žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa se rješenje Suda Bosne i Hercegovine broj: S1 2 K 047095 25 Ko od 8.7.2025. godine ukida i predmet vraća prvostepenom sudu, na ponovno odlučivanje, dok se žalbe branilaca osumnjičenih Ranka Debevca, Osmana Mehmedagića i Milisava Pijuka, odbijaju, kao neosnovane.

Vijeće je žalbu Tužilaštva djelimično uvažilo, prvostepeno rješenje ukinulo i predmet vratilo prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, uz uputu da otkloni nedostatke navedene u rješenju (odnosno, da odluči o optužnici).

Istovremeno, a imajući u vidu razloge zbog kojih je žalba Tužilaštva (djelimično) uvažena, vijeće je ocijenilo da su žalbe odbrana osumnjičenih, kojim je odluka pobijana u posve drugom dijelu, odnosno u dijelu određivanja mjesno nadležnog Suda, ostale bez osnova.

Osumnjičeni Ranko Debevec, Osman Mehmedagić i Milisav Pijuk se terete da su radnjama opisanim u optužnici počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 1. KZBiH, krivotvorenje službene isprave iz člana 226. stav 2. KZBiH, u vezi sa članom 29. i 53. KZBiH, te krivično djelo iz člana 29. Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (Zakon o ravnopravnosti spolova), lažno predstavljanje iz člana 369. stav 1. KZFBiH i primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 1. KZBiH.