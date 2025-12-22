Predstavnički dom u prvom čitanju usvojio prijedlog zakona o VSTV-u, Zakon u Sudu povučen iz procedure

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH u prvom čitanju usvojio je prijedloge zakona o VSTV-u i izmjena Zakona o Sudu, a koji je predložila opozicija iz RS.

Zakon o VSTV-u je prošao sa samo 17 glasova za, 10 je bilo protiv, a 11 suzdržanih. Javna rasprava o ovom prijedlogu će trajati 30 dana, a onda će se glasati u amandmanskoj fazi.

Što se tiče Zakona u Sudu, prihvaćeno je negativno mišljenje Komisije i time je obustavljen zakonodavni postupak.

Reforma pravosuđa

Interesantno je da se danas raspravljalo o jednom prijedlogu ovih zakona, a sutra će u Domu naroda PSBiH biti drugi, to jeste onaj koji je predložilo Ministarstvo pravde BiH.

Zastupnik Milan Petković (Ujedinjena Srpska) je kazao da ne može ozbiljnu reformu pravosuđa provoditi pet zastupnika iz opozicije.

- Ako VSTV kaže da nije dobro, onda tu nešto ne štima - kazao je Petković.

Zastupnik SDS-a Mladen Bosić je kazao da je riječ o 90 posto prijedloga koji je predložilo Ministarstvu pravde BiH.

- Ovo je jedan od uslova da se pokaže da BiH ima volju da napreduje. Većina i Vijeće ministara nisu uradili domaću zadaću, u takvoj situaciji predlažemo zakone za koje pretpostavljamo da iz političkih razloga nisu usvojeni, a bili su usaglašeni - naveo je Bosić.

Naveo je da VSTV osporava provjeru imovine, a da je to jedna od glavnih suština ovog zakona.

Zastupnica Sanja Vulić (SNSD) je rekla da će podržati isključivo prijedlog ministra Davora Bunoze (HDZ BiH).

Safet Kešo, zastupnik SDA, je kazao da oni razmatraju jedan prijedlog, a sutra će u Domu naroda biti drugi prijedlog.

Proradila koalicija

- Dobijamo informaciju da je verzija iz Doma naroda prihvatljivija od ove, a onda druge informacije da je i ova donekle prihvatljiva i da bi se kroz amandmane može popraviti. Postavlja se pitanje da li je koalicija opet proradila - naveo je.

Zastupnik Midhat Čaušević je poručio da imaju dva prijedloga od tri različite instance.

HDZ-ov zastupnik Predrag Kožul je kazao da je prijedlog koji je na Domu naroda PSBiH dobio pozitivno mišljenje VSTV-a BiH, a ovaj nije.

Šerif Špago (SDA) je kazao da je bilo potrebno bilo donijeti novi zakon o sudovima, a ne mijenjati postojeći Zakon o Sudu. Mišljenja je da je rješenje na Domu naroda PSBiH bolje.