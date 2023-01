Član Keljmendijeve bande ostaje u pritvoru

Vijeće Suda Bosne i Hercegovine je u predmetu Blaženko Rašević i drugi,nakon održanog ročišta, donio rješenje kojim je osumnjičenom Adiju Nukiću produžen pritvor koji može trajati najduže 3 (tri) mjeseca, odnosno do 5.4.2023. i to zbog postojanja posebnih pritvorskih razloga iz člana 132. stav 1. tačke a), b) i c) ZKPBiH, saopćeno je za "Avaz" iz Odjela za javnost Suda BiH.

Članu bande Elvisa Keljmendija, pritvor je produžen zbog opasnosti od bjekstva, bojazni da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze i tragove važne za krivični postupak, utjecati na svjedoke, saučesnike ili prikrivače i zbog bojazni da će ponoviti krivično djelo.