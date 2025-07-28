Nova tragedija na cestama u BiH: Poginuo vozač

Vozač M.S. iz Maglajana poginuo je jučer popodne u sudaru u tom mjestu, kod Laktaša.

Tragedija se, na regionalnom putnom pravcu Laktaši - Srbac, u mjestu Maglajani, dogodila oko 16:45 sati.

Učestvovali su Land Rover kojim je upravljao M.S. (73) iz Maglajana i škoda kojom je upravljao Đ.S. (48) iz Banja Luke.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa pripadnicima Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Laktaši.

. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja, na utvrđivanju svih okolnosti saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tijela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu RS., rečeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.