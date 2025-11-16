Kremlj: Ovo je temelj pregovora o Ukrajini

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je za TV kanal "Rusija 1" da Rusija i Sjedinjene Američke Države vode aktivan dijalog o mogućem rješenju ukrajinske krize, zasnovan na dogovorima postignutim u Enkoridžu. Kako je naveo, Moskva taj okvir vidi kao realnu osnovu za put prema miru, što prenosi agencija RIA Novosti.

- Mi (sa SAD-om) aktivno vodimo razgovor o ukrajinskom rješenju na temelju onih razumijevanja koja su postignuta u Enkoridžu. Smatramo da je to zaista dobar put za postizanje mirnog rješenja - rekao je Ušakov.

Naglasio je da je Kijev upoznat sa sporazumima koje su u augustu postigli Vladimir Putin i Donald Tramp (Trump), ali da ukrajinskim vlastima ti prijedlozi nisu po volji.

- Enkoridž se ne sviđa ni mnogim Europljanima, ali ne svima. Odnosno, ne sviđa se onima koji ne žele mirno rješenje, već žele nastaviti rat do posljednjeg Ukrajinca - dodao je Ušakov.

Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države nisu zvanično objavile da dogovori više ne važe.

- Mnogo je signala, neki nam se sviđaju, neki ne, ali osnova svega je Enkoridž - zaključio je.

Pregovori u zastoju

Sastanak na vrhu između ruske i američke delegacije održan je 15. augusta u Enkoridžu na Aljasci, gdje su razgovarali o mogućim modelima okončanja ukrajinskog sukoba. Nakon susreta, Putin je izjavio da postoji "realna mogućnost" da se dođe do prekida borbi.

U međuvremenu, izravni pregovori između Rusije i Ukrajine nalaze se u zastoju. Od početka godine održana su tri kruga razgovora u Istanbulu – 16. maja, 2. juna i 23. jula. Posljednji put dogovorena je neograničena sanitarna razmjena teško ranjenih i bolesnih vojnika.

Tri radne grupe

Moskva je izrazila spremnost da Kijevu preda još oko tri hiljade tijela poginulih pripadnika ukrajinskih snaga, kao i da se razmjena zarobljenika nastavi u omjeru od najmanje 1200 sa svake strane.

Ruska strana tada je predložila formiranje tri radne grupe – za politička, humanitarna i vojna pitanja – no iz Ukrajine nije stigao nikakav odgovor. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ranije je rekao da je Moskva otvorena za nastavak mirovnog dijaloga, ali da Kijev zauzima "pasivan stav" i ne želi nastaviti pregovore.