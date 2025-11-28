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EU postavila ultimatum Kijevu: Borba protiv korupcije mora biti odlučna

Poruka dolazi u trenutku kada raste pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog sve većeg broja optužbi za korupciju

AP

M. Až.

28.11.2025

Kijev mora hitno provoditi kazneni progon korumpiranih političara i poduzetnika ako se Ukrajina želi pridružiti Evropskoj uniji, upozorio je visoki dužnosnik iz Brisela. Poruka dolazi u trenutku kada raste pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog sve većeg broja optužbi za korupciju koje potresaju njegov uži krug, piše Politico.

U intervjuu za taj portal, evropski povjerenik za pravosuđe Majkl MekGrat rekao je da evropske vlade neće podržati ulazak zemlje kandidatkinje poput Ukrajine u 27-člani blok ako ne pokaže da ima učinkovit sistem za iskorjenjivanje kriminala u samom vrhu društva.

Istraga teška 100 miliona dolara

McGrath je govorio o zavjeri za pronevjeru oko 100 miliona dolara iz ukrajinskog energetskog sektora. Istraga se širi i obuhvata visoke dužnosnike bliske Zelenskom i njegovoj vladi. Nedugo nakon McGrathovih izjava, istražitelji za borbu protiv korupcije pretražili su prostorije jednog od najmoćnijih savjetnika Zelenskog, Andrija Jermaka, u okviru istrage koja je u toku. Jermak je potom podnio ostavku.

Ove optužbe dolaze u izuzetno osjetljivom trenutku za Ukrajinu, dok američki predsjednik Donald Tramp vrši pritisak na Zelenskog da prihvati mirovni sporazum koji bi od njega mogao zahtijevati ustupanje teritorija Rusiji. U isto vrijeme, napredak Ukrajine prema EU usporava protivljenje Mađarske.

Jednaki standardi za sve

Povjerenik MekGrat naglasio je da se ista pravila primjenjuju na sve zemlje kandidatkinje.

- U svakoj zemlji kandidatkinji mora postojati robustan sistem za rješavanje navodnih slučajeva korupcije na visokoj razini - rekao je.

- Morate imati efikasan sistem za istrage, kaznene progone i osude, a dokazivanje učinkovitosti u tom području zahtijevamo od svih država članica, kao i od onih koje žele pristupiti Evropskoj uniji.

Dodao je da su "vladavina prava i reforme pravosuđa u srcu procesa pristupanja" te da EU ima "vrlo otvoren i iskren odnos s ukrajinskim vlastima" o postavljenim zahtjevima. Upozorio je da standarde vladavine prava moraju ispuniti sve zemlje koje se pridružuju.

- Ako ih ne ispune, nećete dobiti podršku država članica Evropske unije za napredovanje na pristupnom putu - bio je jasan.

Na pitanje čini li Ukrajina dovoljno, MekGrat je odgovorio da vjeruje kako Kijev ulaže "najbolje napore" u borbi protiv korupcije.

- To je putovanje, pratimo razvoj događaja i ostajemo u stalnom kontaktu s ukrajinskim vlastima o pitanjima koja nam dođu do znanja ili koja su javno objavljena - zaključio je.

# UKRAJINA
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