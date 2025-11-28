EU postavila ultimatum Kijevu: Borba protiv korupcije mora biti odlučna

Kijev mora hitno provoditi kazneni progon korumpiranih političara i poduzetnika ako se Ukrajina želi pridružiti Evropskoj uniji, upozorio je visoki dužnosnik iz Brisela. Poruka dolazi u trenutku kada raste pritisak na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog sve većeg broja optužbi za korupciju koje potresaju njegov uži krug, piše Politico. U intervjuu za taj portal, evropski povjerenik za pravosuđe Majkl MekGrat rekao je da evropske vlade neće podržati ulazak zemlje kandidatkinje poput Ukrajine u 27-člani blok ako ne pokaže da ima učinkovit sistem za iskorjenjivanje kriminala u samom vrhu društva. Istraga teška 100 miliona dolara McGrath je govorio o zavjeri za pronevjeru oko 100 miliona dolara iz ukrajinskog energetskog sektora. Istraga se širi i obuhvata visoke dužnosnike bliske Zelenskom i njegovoj vladi. Nedugo nakon McGrathovih izjava, istražitelji za borbu protiv korupcije pretražili su prostorije jednog od najmoćnijih savjetnika Zelenskog, Andrija Jermaka, u okviru istrage koja je u toku. Jermak je potom podnio ostavku.

Ove optužbe dolaze u izuzetno osjetljivom trenutku za Ukrajinu, dok američki predsjednik Donald Tramp vrši pritisak na Zelenskog da prihvati mirovni sporazum koji bi od njega mogao zahtijevati ustupanje teritorija Rusiji. U isto vrijeme, napredak Ukrajine prema EU usporava protivljenje Mađarske. Jednaki standardi za sve Povjerenik MekGrat naglasio je da se ista pravila primjenjuju na sve zemlje kandidatkinje. - U svakoj zemlji kandidatkinji mora postojati robustan sistem za rješavanje navodnih slučajeva korupcije na visokoj razini - rekao je. - Morate imati efikasan sistem za istrage, kaznene progone i osude, a dokazivanje učinkovitosti u tom području zahtijevamo od svih država članica, kao i od onih koje žele pristupiti Evropskoj uniji. Dodao je da su "vladavina prava i reforme pravosuđa u srcu procesa pristupanja" te da EU ima "vrlo otvoren i iskren odnos s ukrajinskim vlastima" o postavljenim zahtjevima. Upozorio je da standarde vladavine prava moraju ispuniti sve zemlje koje se pridružuju.