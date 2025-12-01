Zelenski iz Pariza: Ostala su neriješena teška pitanja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas, 1. decembra, da nakon američko-ukrajinskih pregovora na Floridi i dalje postoje "teška pitanja" koja treba riješiti.
Najavio je da putuje u Evropu kako bi osigurao podršku saveznika, dok bi izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa trebao otputovati u Moskvu i informisati Kremlj o rezultatima pregovora.
Intenzivna diplomatija, fokusirana na okončanje najtežeg rata u Evropi u posljednjih nekoliko generacija, nastavila se u ponedjeljak nakon razgovora američkih i ukrajinskih zvaničnika u golf-resortu koji je izgradio Trampov izaslanik i preduzetnik Stiv Vitkof.
Sastanci širom Evrope
Zelenski je stigao u Pariz na sastanak sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, a u utorak putuje u Irsku. Ukrajinski ministar odbrane trebao bi biti u Briselu na razgovorima sa NATO-om, dok se Vitkof u utorak upućuje u Moskvu na sastanak sa Vladimirom Putinom.
Kijev i evropski saveznici žele da Vašington izmijeni predloženi američki mirovni plan, koji je u početku uvažavao ključne ruske zahtjeve – uključujući odricanje dijela teritorije, smanjenje vojske, odustajanje od NATO ambicija i zabranu ulaska zapadnim snagama na teritoriju Ukrajine.
Kijev tvrdi da bi to značilo kapitulaciju i ostavilo državu ranjivom na potpuni ruski napad, nakon invazija 2014. i 2022. godine.
- Postoje neka teška pitanja koja još treba riješiti - napisao je Zelenski na platformi X, najavljujući niz sastanaka u Evropi o zaključcima pregovora na Floridi.
Makronova podrška
Predsjednik Makron, koji je ranije bio domaćin razgovora o mogućim evropskim "mirovnim snagama" u Ukrajini, tapšao je Zelenskog po leđima na ulazu u Jelisejsku palatu.
Pregovori dolaze u trenutku ozbiljne krize za Kijev: ukrajinske snage gube teritoriju na frontu, dok zemlju potresa najveći korupcijski skandal od početka invazije.
Šef kabineta Zelenskog dao je ostavku nakon što su istražitelji antikorupcijske službe pretresli njegov dom. Dvoje ministara je smijenjeno, a bivši poslovni partner Zelenskog proglašen osumnjičenim.
Tramp o ukrajinskoj krizi
Tramp je izrazio frustraciju što se dogovor čini nedostižnim.
- Ukrajina ima nekih teških manjih problema - rekao je Tramp novinarima u avionu Air Force One, misleći na korupcijski skandal. Ponovio je da i Rusija i Ukrajina žele okončati rat i da postoji velika šansa za dogovor.
Rusija napreduje na frontu
Ruske snage polako napreduju duž linije fronta od oko 1.200 kilometara. Moskva je saopštila da je zauzela naselje Klinove u Donjeckoj oblasti i tvrdi da je na korak od zauzimanja Pokrovska, što bi bila najveća pobjeda u skoro dvije godine.
Ruske snage redovno bombarduju ukrajinske gradove, uglavnom energetsku infrastrukturu, ostavljajući stanovništvo u hladnoći i mraku dok ulaze u četvrtu ratnu zimu. Najmanje tri osobe poginule su, a 15 ranjeno u napadu na Dnjepar tokom noći.
Ukrajina odgovara napadima dugog dometa na ruski izvoz nafte. Kremlj je osudio ukrajinski napad na terminal za izvoz nafte i na dva tankera u Crnom moru.