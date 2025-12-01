Zelenski iz Pariza: Ostala su neriješena teška pitanja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je danas, 1. decembra, da nakon američko-ukrajinskih pregovora na Floridi i dalje postoje "teška pitanja" koja treba riješiti. Najavio je da putuje u Evropu kako bi osigurao podršku saveznika, dok bi izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa trebao otputovati u Moskvu i informisati Kremlj o rezultatima pregovora. Intenzivna diplomatija, fokusirana na okončanje najtežeg rata u Evropi u posljednjih nekoliko generacija, nastavila se u ponedjeljak nakon razgovora američkih i ukrajinskih zvaničnika u golf-resortu koji je izgradio Trampov izaslanik i preduzetnik Stiv Vitkof. Sastanci širom Evrope Zelenski je stigao u Pariz na sastanak sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom, a u utorak putuje u Irsku. Ukrajinski ministar odbrane trebao bi biti u Briselu na razgovorima sa NATO-om, dok se Vitkof u utorak upućuje u Moskvu na sastanak sa Vladimirom Putinom.

Kijev i evropski saveznici žele da Vašington izmijeni predloženi američki mirovni plan, koji je u početku uvažavao ključne ruske zahtjeve – uključujući odricanje dijela teritorije, smanjenje vojske, odustajanje od NATO ambicija i zabranu ulaska zapadnim snagama na teritoriju Ukrajine. Kijev tvrdi da bi to značilo kapitulaciju i ostavilo državu ranjivom na potpuni ruski napad, nakon invazija 2014. i 2022. godine. - Postoje neka teška pitanja koja još treba riješiti - napisao je Zelenski na platformi X, najavljujući niz sastanaka u Evropi o zaključcima pregovora na Floridi. Makronova podrška Predsjednik Makron, koji je ranije bio domaćin razgovora o mogućim evropskim "mirovnim snagama" u Ukrajini, tapšao je Zelenskog po leđima na ulazu u Jelisejsku palatu. Pregovori dolaze u trenutku ozbiljne krize za Kijev: ukrajinske snage gube teritoriju na frontu, dok zemlju potresa najveći korupcijski skandal od početka invazije.