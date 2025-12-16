Rusija tvrdi da 'nije vidjela' evropski plan multinacionalnih mirovnih snaga

Rusija je u utorak saopćila da "nije vidjela" prijedlog evropskih čelnika o stvaranju multinacionalnih mirovnih snaga koje bi garantirale mir u Ukrajini, objavljen dan ranije, odbijajući komentirati plan. Evropski čelnici predložili su "multinacionalne snage" pod evropskim vodstvom, uz američku podršku, kako bi se proveo potencijalni mirovni sporazum u Ukrajini”, navodi se u zajedničkoj izjavi nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu.

Snage - prema saopćenju objavljenom u ponedjeljak navečer - bile bi dio "snažnih sigurnosnih garancija" za Ukrajinu od strane Sjedinjenih Država i evropskih sila s ciljem garantiranja da Rusija neće prekršiti nijedan sporazum o okončanju rata započetog ruskim napadom 2022. godine. Rusija je u utorak, ipak, odbila komentirati dokument. - Do sada smo vidjeli novinske izvještaje, ali nećemo na njih odgovoriti. Još nismo vidjeli nikakve tekstove - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, uključujući i AFP, u utorak.