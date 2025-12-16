Rusija tvrdi da 'nije vidjela' evropski plan multinacionalnih mirovnih snaga

Rusija je u utorak saopćila da "nije vidjela" prijedlog evropskih čelnika o stvaranju multinacionalnih mirovnih snaga koje bi garantirale mir u Ukrajini, objavljen dan ranije, odbijajući komentirati plan.
Evropski čelnici predložili su "multinacionalne snage" pod evropskim vodstvom, uz američku podršku, kako bi se proveo potencijalni mirovni sporazum u Ukrajini”, navodi se u zajedničkoj izjavi nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu.
Snage - prema saopćenju objavljenom u ponedjeljak navečer - bile bi dio "snažnih sigurnosnih garancija" za Ukrajinu od strane Sjedinjenih Država i evropskih sila s ciljem garantiranja da Rusija neće prekršiti nijedan sporazum o okončanju rata započetog ruskim napadom 2022. godine.
Rusija je u utorak, ipak, odbila komentirati dokument.
- Do sada smo vidjeli novinske izvještaje, ali nećemo na njih odgovoriti. Još nismo vidjeli nikakve tekstove - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, uključujući i AFP, u utorak.
Rekao je da Moskva - koja je u prošlosti zahtijevala da Kijev prepusti teritorije koje Rusija smatra svojima i isključila bilo kakvo prisustvo stranih trupa u Ukrajini - nije promijenila svoj stav o sukobu.
- Naš stav je dobro poznat, dosljedan, transparentan i jasan Amerikancima. I, općenito, jasan je i Ukrajincima - rekao je Peskov.
U intervjuu za ABC News objavljenom u ponedjeljak, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je da Moskva neće pristati na NATO-ve mirovne snage u Ukrajini.
- Definitivno se ni u jednom trenutku nećemo složiti, niti biti zadovoljni bilo kakvim prisusvom NATO-vih trupa na ukrajinskoj teritoriji - rekao je Rjabkov.