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NAPETOSTI

Rusija tvrdi da 'nije vidjela' evropski plan multinacionalnih mirovnih snaga

Do sada smo vidjeli novinske izvještaje, ali nećemo na njih odgovoriti. Još nismo vidjeli nikakve tekstove, rekao je Peskov

Fena

FENA

16.12.2025

Rusija je u utorak saopćila da "nije vidjela" prijedlog evropskih čelnika o stvaranju multinacionalnih mirovnih snaga koje bi garantirale mir u Ukrajini, objavljen dan ranije, odbijajući komentirati plan.

Evropski čelnici predložili su "multinacionalne snage" pod evropskim vodstvom, uz američku podršku, kako bi se proveo potencijalni mirovni sporazum u Ukrajini”, navodi se u zajedničkoj izjavi nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu.

Snage - prema saopćenju objavljenom u ponedjeljak navečer - bile bi dio "snažnih sigurnosnih garancija" za Ukrajinu od strane Sjedinjenih Država i evropskih sila s ciljem garantiranja da Rusija neće prekršiti nijedan sporazum o okončanju rata započetog ruskim napadom 2022. godine.

Rusija je u utorak, ipak, odbila komentirati dokument.

- Do sada smo vidjeli novinske izvještaje, ali nećemo na njih odgovoriti. Još nismo vidjeli nikakve tekstove - izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, uključujući i AFP, u utorak.

Rekao je da Moskva - koja je u prošlosti zahtijevala da Kijev prepusti teritorije koje Rusija smatra svojima i isključila bilo kakvo prisustvo stranih trupa u Ukrajini - nije promijenila svoj stav o sukobu.

- Naš stav je dobro poznat, dosljedan, transparentan i jasan Amerikancima. I, općenito, jasan je i Ukrajincima - rekao je Peskov.

U intervjuu za ABC News objavljenom u ponedjeljak, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov rekao je da Moskva neće pristati na NATO-ve mirovne snage u Ukrajini.

- Definitivno se ni u jednom trenutku nećemo složiti, niti biti zadovoljni bilo kakvim prisusvom NATO-vih trupa na ukrajinskoj teritoriji - rekao je Rjabkov.

# EVROPSKA UNIJA
# RUSIJA
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