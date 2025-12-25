Kuća pod opsadom: Medvjed zauzeo tajni prostor ispod doma

Kalifornijski službenici za divlje životinje pokušali su da namame medvjeda ispod kuće jednog muškarca iz Altadine, ali su na kraju uhvatili pogrešnog medvjeda.
Ken Džonson je u novembru otkrio da životinja koja je dolazila na njegov posed barem od aprila zapravo nije bila medvjed koji se nastanio u prostoru ispod njegove kuće, pa se obratio za pomoć Kalifornijskom odjeljenju za ribu i divlje životinje (CDFW).
Zvaničnici CDFW-a istakli su da državni medvjedi u ovo doba godine vole da pronađu ugodna mjesta za pravljenje svojih jazbina.
- Nažalost, čini se da je ovo ono što je taj medvjed potencijalno pronašao ispod kuće vlasnika - rekao je predstavnik CDFW-a Kort Kloping (Kort Kloping) za CBS Los Angeles.
Dodao je i:
- To je nesretno. Želimo da vidimo medvjede u šumi, a ne u kućama ljudi."