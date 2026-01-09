Američke vlasti objavile snimak upada na tanker

Američke snage su, u koordinaciji s Ministarstvom domovinske sigurnosti, krenule s nosača aviona USS Gerald R. Ford i bez incidenata se ukrcale na tanker Olina u Karipskom moru, saopšteno je iz zvaničnih izvora.
Prema podacima servisa Marine Traffic, tanker Olina plovio je u blizini Venecuele pod zastavom Istočnog Timora. Američke vlasti objavile su i snimak upada na brod.
Ova zapljena dolazi nakon što su SAD ove sedmice zaplijenile dva tankera povezana s Venecuelom, uključujući jedan brod koji je plovio pod ruskom zastavom u Atlantskom okeanu i još jedan tanker u Karipskom moru.
Bijela kuća je ranije naglasila da američki predsjednik Donald Tramp nije spreman odustati od zapljena sankcionisanih tankera, uprkos upozorenjima da bi takve akcije mogle dodatno povećati napetosti s Rusijom i Kinom.