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Američke vlasti objavile snimak upada na tanker

Tanker Olina plovio je u blizini Venecuele pod zastavom Istočnog Timora

Snimak akcije. Platforma X

M. Až.

9.1.2026

Američke snage su, u koordinaciji s Ministarstvom domovinske sigurnosti, krenule s nosača aviona USS Gerald R. Ford i bez incidenata se ukrcale na tanker Olina u Karipskom moru, saopšteno je iz zvaničnih izvora.

Prema podacima servisa Marine Traffic, tanker Olina plovio je u blizini Venecuele pod zastavom Istočnog Timora. Američke vlasti objavile su i snimak upada na brod.

Ova zapljena dolazi nakon što su SAD ove sedmice zaplijenile dva tankera povezana s Venecuelom, uključujući jedan brod koji je plovio pod ruskom zastavom u Atlantskom okeanu i još jedan tanker u Karipskom moru.

Bijela kuća je ranije naglasila da američki predsjednik Donald Tramp nije spreman odustati od zapljena sankcionisanih tankera, uprkos upozorenjima da bi takve akcije mogle dodatno povećati napetosti s Rusijom i Kinom.

# AMERIČKA VOJSKA
# VENECUELA
# SAD
# ANKER
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