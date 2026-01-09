Američke vlasti objavile snimak upada na tanker

Američke snage su, u koordinaciji s Ministarstvom domovinske sigurnosti, krenule s nosača aviona USS Gerald R. Ford i bez incidenata se ukrcale na tanker Olina u Karipskom moru, saopšteno je iz zvaničnih izvora.

Prema podacima servisa Marine Traffic, tanker Olina plovio je u blizini Venecuele pod zastavom Istočnog Timora. Američke vlasti objavile su i snimak upada na brod.