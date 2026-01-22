Zelenski u Davosu kritikovao Evropu: "U grendlandskom ste modu"

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se danas učesnicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, poručivši da Evropa mora naučiti kako da se sama brani, te najavio da bi sutra trebao biti održan prvi trilateralni sastanak Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Na početku obraćanja, Zelenski je rekao da Ukrajina već dugo živi u onome što je nazvao "Dan mrmota".

- Niko ne bi želio da živi na taj način, ponavljajući istu stvar sedmicama i mjesecima... četiri godine - rekao je Zelenski.

Podsjetio je da je i prošle godine u Davosu završio govor porukom da Evropa mora znati kako da se brani.

- Prošla je godina dana, a nismo uradili ništa - poručio je ukrajinski predsjednik.

Fokus na Grenlandu

Govoreći o aktuelnim globalnim temama, Zelenski je rekao da su svi fokus prebacili na Grenland, ali da evropski lideri ne znaju kako da se postave prema tom pitanju.

- Svi misle da Amerika treba da se ohladi i smiri po ovom pitanju, ali šta ako se to ne desi? - upitao je Zelenski.

Potom se osvrnuo na Iran, navodeći da svijet nije pomogao iranskom narodu.

- To je istina - rekao je Zelenski, dodajući da su svi "odmarali" tokom praznika.

- Dok su se vratili na posao, Hamnei je uradio svoje - naveo je Zelenski, dodajući da se ubija kako bi se ostalo na vlasti.

Govoreći o Zapadu, Zelenski je pomenuo i poteze Donalda Trampa u Venecueli.

- Imamo različita mišljenja o tome, ali, izvinite, Maduru se sudi u Njujorku, a Putinu niko ne sudi - rekao je Zelenski.

Naglasio je da ništa nije učinjeno kako bi se procesuirali zločini nad ukrajinskim narodom.

- Održani su brojni sastanci, ali Evropa nije napravila nijedan konkretan korak ka osnivanju tribunala. Šta nedostaje – vrijeme ili politička volja? - upitao je Zelenski.

Sigurnosne garancije

Dodao je da Ukrajina zajedno s partnerima radi na sigurnosnim garancijama.

- Zahvalni smo na tome, ali to je za period nakon rata... - rekao je Zelenski.

Istakao je da se ulažu napori da Koalicija voljnih preraste u Koaliciju akcije.

- Nijedna sigurnosna garancija neće funkcionirati bez podrške Sjedinjenih Američkih Država. A šta ćemo s prekidom vatre? Evropa voli da govori o budućnosti, ali ne preduzima akciju – i to je problem. Zašto Tramp može da zaustavi tankere, a Evropa ne može? Ruska nafta i dalje putuje. Mora biti zaustavljena i konfiskovana, jer ako Putin nema novca, nema ni rata za Evropu - poručio je Zelenski, naglašavajući da tankeri s naftom direktno pune ruski ratni budžet.

"Evropa mora znati da se brani"

Dodao je da su Evropi potrebne zajedničke vojne snage kako bi se mogla braniti.

- Ako Putin krene na Litvaniju, ko će odgovoriti? Trenutno NATO postoji zahvaljujući uvjerenju da će Sjedinjene Američke Države djelovati i pomoći. Ali šta ako se to ne desi? Vjerujte mi, to pitanje je u glavama svakog evropskog lidera - rekao je Zelenski.

Ponovio je da Evropa mora znati kako da se sama brani.

- Ako pošaljete 14 ili 40 vojnika na Grenland, kakvu poruku šaljete Putinu, Kini, i što je najvažnije – Danskoj? - upitao je Zelenski.

Dodao je da Ukrajina ima kapacitete da "riješi" ruske tankere oko Grenlanda, kada bi je neko pitao i kada bi bila članica NATO-a.

- Ali nismo - naglasio je.

Zelenski je podsjetio i da svijet nije učinio ništa kako bi pomogao bjeloruskom narodu 2020. godine, te da je sada u Bjelorusiji raspoređen Orešnik.

- Rakete nikada nisu za dekoraciju, ali Evropa i dalje ostaje u grenlandskom modu. Možda će neko jednog dana nešto uraditi - rekao je Zelenski.

"Putinova nafta i dalje teče"

Naglasio je da su sankcije važne, ali da Putinova nafta i dalje "teče".

- To se neće promijeniti bez novih sankcija. Zahvalni smo na pritisku koji vršite na agresora, ali potrebno je još. Ako se Evropa ne pokaže kao sila, ništa se neće moći učiniti - poručio je Zelenski.

Dodao je da Rusiju ne podržava samo Kina.

Podsjetio je da se tokom cijele prošle godine govorilo o isporuci oružja dugog dometa Ukrajini, dok se danas o tome više ne govori, iako su ruski šahedi i dalje prisutni.

- Danas napadaju Ukrajinu, sutra to može biti bilo koja zemlja. Ovdje u Evropi savjetuju nas da Amerikancima ne pominjemo tomahavke, da ne kvarimo raspoloženje i da ne govorimo o raketama - rekao je Zelenski.

Ocijenio je da se mnogi u Evropi međusobno glođu, umjesto da budu ujedinjeni protiv Rusije.

Sastanak s Trampom

Govoreći o Donaldu Trampu, rekao je da on voli ono što jeste i da se neće mijenjati.

- Tramp kaže da voli Evropu, ali da neće slušati ovakvu Evropu", naveo je Zelenski.

Govoreći o Trampovom "Odboru za mir", rekao je da su u njega pozvani Ukrajina, Rusija i Bjelorusija, iako rat još traje.

- Ne postoji čak ni prekid vatre... - rekao je Zelenski.

Osvrnuvši se na današnji susret s Trampom, rekao je da se ukrajinski i američki timovi sastaju svakodnevno, ali da su pregovori složeni.

- Ukrajina daje sve od sebe, ali isto mora učiniti i Rusija, prekidom ove agresije - poručio je Zelenski.