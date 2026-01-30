Tramp: "Ako ne postignemo dogovor s Iranom, vidjet ćemo šta će se desiti"

Američki predsjednik Donald Tramp u petak je izjavio da se značajna američka pomorska snaga kreće prema Iranu, signalizirajući nadu u sporazum s Teheranom, ali i ostavljajući otvorene opcije.

- Imamo veliku Armadu, flotu koja se trenutno kreće prema Iranu, čak i veću od one koju smo imali u Venecueli - rekao je Tramp u Bijeloj kući.

Ponovio je da SAD sada šalje veći broj brodova u Iran.

- Nadamo se da ćemo postići dogovor. Ako postignemo dogovor, to je dobro. Ako ne postignemo dogovor, vidjet ćemo šta će se dogoditi - dodao je.