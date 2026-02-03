Erdoan i Mohamed bin Salman sastali se u Rijadu

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan sastao se u utorak u Rijadu sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, saopćio je direktor Direkcije za komunikacije Predsjedništva Turske Burhanettin Duran, javlja Anadolu.

Erdogan boravi u zvaničnoj posjeti Saudijskoj Arabiji, a u delegaciji su, između ostalih, njegova supruga i prva dama Emine Erdogan, ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar finansija Mehmet Simsek, ministar odbrane Yasar Guler, kao i drugi ministri.

Za sada nisu saopćeni dodatni detalji o sadržaju razgovora između Erdogana i saudijskog prijestolonasljednika.

Nakon sastanka, Erdogan je prisustvovao večeri iza zatvorenih vrata u njegovu čast, koju je priredio Bin Salman u palači Yemame.

Erdogana je Salman ranije tog dana dočekao na službenoj ceremoniji.

Posjeta Saudijskoj Arabiji predstavlja prvu etapu regionalne turneje turskog predsjednika.

Prema riječima Durana, Erdogan će u srijedu otputovati u Kairo, na poziv predsjednika Egipta Abdel Fattaha al-Sisija, gdje će zajedno predsjedavati drugom sjednicom Tursko-egipatskog vijeća za stratešku saradnju na visokom nivou.

Tokom boravka u Egiptu, Erdogan i Sisi trebali bi razgovarati o bilateralnim pitanjima, kao i razmijeniti mišljenja o regionalnim i međunarodnim dešavanjima, s posebnim fokusom na pitanje Palestine.

Duran je dodao da predsjednik Turske planira prisustvovati i Tursko-egipatskom poslovnom forumu tokom posjete Kairu.