Britanska vlada razmatra uklanjanje princa Endrua iz linije nasljeđivanja

Britanske vlasti razmatraju donošenje zakona kojim bi se princ Endru Mauntbeten Vindsor (Andrew Mountbatten-Windsor) uklonio iz reda za nasljeđivanje krune.

Ministar odbrane Luk Polard (Luke Pollard) izjavio je za BBC da bi takva odluka, koja bi onemogućila Endru da ikada postane kralj, bila opravdana bez obzira na ishod policijske istrage.

Iako su mu u oktobru prošle godine oduzete kraljevske titule, uključujući i titulu princa, zbog pritiska javnosti vezanog za njegove kontakte sa osuđenim seksualnim prijestupnikom Džeferi Epstinom (Jeffreyjem Epsteinom), Endru se i dalje nalazi na osmom mjestu u liniji nasljeđivanja prijestolja.

U četvrtak navečer, Endru je pušten iz pritvora nakon istrage, tačno 11 sati nakon hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu javne funkcije. On je negirao bilo kakvu nezakonitu radnju.

Govoreći u programu BBC-a, Polard je potvrdio da je vlada apsolutno sarađivala s Buckinghamskom palatom na planovima da se spriječi da bivši princ "potencijalno bude na korak od prijestolja".

Vladin prijedlog dolazi nakon što su neki zastupnici, uključujući Liberalne demokrate i SNP, signalizirali svoju podršku takvom zakonu.

Neki laburistički parlamentarci koji su kritikovali monarhiju rekli su za BBC da su manje uvjereni da je taj potez bio potreban - dijelom i zato što je vrlo malo vjerovatno da će bivši vojvoda od Yorka ikada doći do trona.