TEHERAN

Iran: Svaki napad smatrat će se činom agresije

Sjedinjene Američke Države jačaju snage na Bliskom istoku kako bi izvršile pritisak na Iran

23.2.2026

Sjedinjene Američke Države jačaju snage na Bliskom istoku kako bi izvršile pritisak na Iran da postigne dogovor na pregovorima koji bi trebali ponovo početi u četvrtak, a predsjednik SAD Donald Trump razmatra ograničeni udar ako se ne postigne dogovor.

U ponedjeljak je iransko ministarstvo vanjskih poslova ponovilo da će se svaki udar, čak i ograničen, "smatrati činom agresije. Tačka".

- I svaka bi država žestoko reagirala na čin agresije kao dio svog inherentnog prava na samoodbranu, pa bismo to i učinili - izjavio je portparol ministarstva Esmaeil Baqaei na brifingu u Teheranu kome je prisustvovao novinar AFP-a.

Dvije zemlje zaključile su drugi krug indirektnih pregovora u Švicarskoj u utorak uz posredovanje Omana.

