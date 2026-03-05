Arapi mole Vašington da im hitno pošalju projektile

Arapske države u Perzijski zaljev suočavaju se s ozbiljno smanjenim zalihama projektila presretača potrebnih za obaranje iranskih raketa, potvrdila su za CBS News dvojica regionalnih zvaničnika.

Prema njihovim riječima, vlastima u regiji je saopćeno da Vašington (Washington) formira posebnu radnu grupu kako bi ubrzao proces isporuke, ali se u praksi to ne odvija brzinom potrebnom za očuvanje sigurnosti.

Pritisak na SAD

Situaciju dodatno otežava činjenica da Iran lansira stotine dronova. Regionalni zvaničnici nagađaju da Iran namjerno cilja arapske države kako bi ih prisilio da izvrše pritisak na Sjedinjene Američke Države da okončaju rat.

Ipak, general američkih zračnih snaga Den Kein (Dan Caine), predsjedavajući Združenog štaba američke vojske, u srijedu je odbacio zabrinutost u vezi sa zalihama. Novinarima u Pentagon rekao je da raspolaže „dovoljnom količinom precizne municije za trenutne zadatke, kako u ofanzivi, tako i u defanzivi“.

Otežana komunikacija

Tri regionalna zvaničnika priznala su da je komunikacija s Vašingtonom izuzetno otežana. Iako je prošlo više od godinu dana od početka njegovog mandata, predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) još uvijek nije poslao ambasadore u brojne ključne zemlje, među kojima su Liban, Jordan i Katar.