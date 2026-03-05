Arapi mole Vašington da im hitno pošalju projektile

Arapske države u Perzijski zaljev suočavaju se s ozbiljno smanjenim zalihama projektila presretača potrebnih za obaranje iranskih raketa, potvrdila su za CBS News dvojica regionalnih zvaničnika.
Prema njihovim riječima, vlastima u regiji je saopćeno da Vašington (Washington) formira posebnu radnu grupu kako bi ubrzao proces isporuke, ali se u praksi to ne odvija brzinom potrebnom za očuvanje sigurnosti.
Pritisak na SAD
Situaciju dodatno otežava činjenica da Iran lansira stotine dronova. Regionalni zvaničnici nagađaju da Iran namjerno cilja arapske države kako bi ih prisilio da izvrše pritisak na Sjedinjene Američke Države da okončaju rat.
Ipak, general američkih zračnih snaga Den Kein (Dan Caine), predsjedavajući Združenog štaba američke vojske, u srijedu je odbacio zabrinutost u vezi sa zalihama. Novinarima u Pentagon rekao je da raspolaže „dovoljnom količinom precizne municije za trenutne zadatke, kako u ofanzivi, tako i u defanzivi“.
Otežana komunikacija
Tri regionalna zvaničnika priznala su da je komunikacija s Vašingtonom izuzetno otežana. Iako je prošlo više od godinu dana od početka njegovog mandata, predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) još uvijek nije poslao ambasadore u brojne ključne zemlje, među kojima su Liban, Jordan i Katar.
Zbog izostanka nominacija ili sporog procesa potvrđivanja u Senatu, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt također nemaju američke ambasadore, pa se u tim državama oslanjaju na otpravnike poslova.
Primjer diplomatskog zastoja je i Amer Galib (Amer Ghalib), bivši gradonačelnik grada Hamtramck u američkoj saveznoj državi Mičigen (Michigan).
On je nominovan za ambasadora u Kuvajtu, ali je njegova kandidatura naišla na velike prepreke tokom saslušanja zbog ranijih antisemitskih i zapaljivih objava na društvenim mrežama.
Osim toga, Vijeće za nacionalnu sigurnost (NSC) i State Department suočavaju se s ozbiljnim nedostatkom osoblja u odnosu na prethodne administracije, što smanjuje broj kontakt tačaka za regionalne lidere. Trampovi specijalni izaslanici, Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kushner), ne bave se upravljanjem odnosima s pojedinačnim državama.
Napadi na Kuvajt i hapšenja u Kataru
Problemi povezani s Iranom nisu jedina prijetnja u regiji. Kuvajt se suočava s napadima iz susjednog Irak, odakle tamošnje milicije ispaljuju rakete i šalju dronove prema civilnim područjima.
U međuvremenu je u srijedu u Katar uhapšeno deset osoba za koje se sumnja da su iranski agenti koji su planirali terorističke napade. Širom regije raste zabrinutost zbog takozvanih „spavačkih ćelija“ i radikalizacije među šiitskim stanovništvom u pojedinim državama, poput Bahreina.
Pored neposrednih raketnih prijetnji, brojni zvaničnici izrazili su zabrinutost i zbog kurdskih boraca za koje se očekuje da bi mogli ući u Iran.
Upozoravaju da bi ubacivanje sektaškog sukoba u već zapaljivu situaciju moglo imati ozbiljne posljedice za cijelu regiju te gotovo sigurno izazvati nove tenzije s Turska, koja strahuje od jačanja kurdskih separatističkih pokreta.