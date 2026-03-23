Britanski razarač stigao do Kipra: "Počinjemo s operacijama"

Britanski ministar odbrane Džon Hili izjavio je da je ratni brod HMS Dragon stigao u istočni Mediteran i da večeras počinju operacije te integracija u odbranu Cipra.

Hili je ranije danas informirao zastupnike u Donjem domu o situaciji na Bliskom istoku, iznoseći dodatne detalje o britanskom vojnom angažmanu u regionu.

Razarač tipa 45 isplovio je iz Portsmuta 11. marta s ciljem pružanja potpore u odbrani baze RAF Akrotiri, koja je ranije ovog mjeseca bila pogođena dronom iranske proizvodnje.

Govoreći o Hormuškom moreuza, Hili je rekao da su britanski vojni planeri raspoređeni u američko Centralno zapovjedništvo, u skladu s obavezom preuzetom u petak zajedno sa još 29 država, kako bi se osigurala sigurna plovidba kroz ovaj ključni pomorski pravac.

Naglasio je da je Ujedinjeno Kraljevstvo odlučno "igrati vodeću ulogu u osiguravanju Hormuškog moreuza".

Kada je riječ o potpori saveznicima u Zaljevu, Hili je najavio da će Velika Britanija uskoro rasporediti lake višecijevne raketne sisteme u Bahrein.

Također, u Kuvajt će biti poslan sistem protuzračne odbrane Rapid Sentry, koji se, prema njegovim riječima, već pokazao vrlo učinkovitim u obaranju dronova u regionu.