Tinejdžerka opsjednuta nacizmom priznala je krivnju za pokušaj ubistva nakon što je sjekirom napala slučajnog prolaznika u Bristolu. Alina Berns (Alina Burns), koja je u vrijeme napada imala 18 godina, 2. augusta prošle godine napala je iranskog Kurda Mohameda Mahmudija (Mohammeda Mahmoodija) ispred jedne brijačnice, dok je razgovarao s prijateljem. Snimak nadzorne kamere zabilježio je trenutak u kojem se 27-godišnjak u posljednjem trenutku okreće i izbjegava udarac sjekirom usmjeren prema njegovom vratu, prenosi Sky News.

Nakon prvog neuspjelog pokušaja, Berns je ponovo zamahnula sjekirom prema Mahmudiju, ali ju je on uspio savladati i oduzeti joj oružje. Prošao je s lakšim povredama, uključujući ogrebotine na vratu i obrazu. Tinejdžerku su odmah uhapsili policajci koji su se nalazili u blizini. Kod nje su pronađeni skalpel i nekoliko strelica. Kada ju je policajac upitao da li je zamahnula sjekirom prema muškarcu, potvrdno je klimnula glavom i rekla: "Htjela sam mu prerezati vrat".

"Utjelovljenje pakla"

Policija je kasnije otkrila e-mail koji je poslala jednom saradniku, u kojem je napisala: "Molim vas, ubijte sve Jevreje i muslimane u Britaniji". Berns, koja je iznad kreveta držala istaknutu englesku zastavu, bila je članica krajnje desničarske grupe Patriotska Alternativa.

Tužiteljica Serena Gejts (Serena Gates) izjavila je pred Kraljevskim sudom u Bristolu da je Berns imala "želju za bijelom Engleskom, koja bi se postigla, ako je potrebno, i terorom". U pronađenim porukama navela je da je "shvatila svoju ulogu u postojanju".

U jednoj od poruka napisala je: "Ja sam utjelovljenje pakla, predodređena da uništim sve sveto čemu svjedočim". U drugoj je spominjala provođenje "plana" i istakla da želi "sve zasluge i slavu". Pregledom njenog dnevnika i bilježnica pronađene su bilješke o Njemačkoj, Adolfu Hitleru i oružju koje su Nijemci koristili u svjetskim ratovima.

Nekoliko dana prije napada pretraživala je internet, uključujući upite "s koliko godina se može kupiti sjekira u Britaniji" i "kako pravilno koristiti sjekiru za samoodbranu". Također je gledala videosnimke o masovnim ubicama, kao i sadržaje s eksplicitnim nasiljem.

Dan prije napada poslala je sama sebi e-mail pod naslovom "Zora građanskog rata". U njemu je napisala: "Zemlja se vraća terorom". Dodala je i: "Bolje da pobjegnu iz straha nego da nas istisnu iz našeg vlastitog doma".

"Pokušala bi ponovo"

Berns, koja je sjekiru kupila na dan napada, izjavila je da je namjeravala "ubiti ili povrijediti muškarca". Tokom psihijatrijske procjene, na pitanje kako se osjeća zbog optužbe za pokušaj ubistva, odgovorila je da je to "pošteno". Na pitanje planira li nauditi drugima, kazala je da bi "pokušala ponovo, ali ovaj put uspjela".

Zanimalo ju je i da li je napad "već u vijestima". Berns je priznala krivnju za pokušaj ubistva i tri tačke optužnice za nošenje oružja na javnom mjestu. Negira da je napad bio teroristički motiviran, a sud će o toj kvalifikaciji odlučiti prilikom izricanja presude u maju.