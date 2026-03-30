Tramp: Nemam problem da Kuba dobije naftu, moraju preživjeti

Donald Tramp (Trump) izjavio je da nema nikakav problem s ruskim tankerom s naftom koji se nalazi uz obalu Kube.

- Imamo tamo jedan tanker. Nemamo ništa protiv da neko dobije brod pun nafte jer im treba... oni moraju preživjeti - rekao je Tramp novinarima dok je letio nazad u Vašington.

Na pitanje da li je tačan izvještaj New York Timesa da će tankeru biti dozvoljeno da stigne na Kubu, Tramp je odgovorio: "Rekao sam im, ako neka država želi upravo sada poslati malo nafte na Kubu, nemam problem s tim, bilo da je to Rusija ili ne."

Presjekli isporuke

Podaci o kretanju broda pokazuju da se tanker s oko 730.000 barela nafte u nedjelju navečer nalazio nadomak istočnog vrha ostrva, a da bi u grad Matanzas trebao stići do utorka. Novinari kubanskih državnih medija također su izvijestili o očekivanom dolasku broda, iako kubanske vlasti nisu odmah odgovorile na zahtjev za komentar.

Plovilo Anatoly Kolodkin pod sankcijama je Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva nakon početka rata u Ukrajini.

Trampova administracija prema svom karipskom protivniku nastupa agresivnije nego ijedna američka vlada u novijoj historiji te je praktično presjekla ključne isporuke nafte Kubi u nastojanju da izvrši pritisak na promjenu režima. Blokada ima razorne posljedice po civile za koje Tramp i državni sekretar Marco Rubio tvrde da im žele pomoći, ostavljajući mnoge očajnim.

Nestanci struje širom ostrva uzdrmali su Kubance koji se već godinama nose s krizom, dok je nedostatak benzina i osnovnih resursa ozbiljno oslabio rad bolnica i drastično smanjio javni prijevoz.

Stručnjaci procjenjuju da bi očekivana pošiljka mogla dati oko 180.000 barela dizela - dovoljno da podmiri dnevne potrebe Kube devet do deset dana.

Loš režim

Kuba je decenijama u središtu geopolitičkog nadmetanja SAD i Rusije. Tramp je u nedjelju odbacio tvrdnje da bi dopuštanje da brod stigne na Kubu moglo pomoći ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

- To mu ne pomaže. Izgubi jedan brod nafte, to je sve. Ako on to želi uraditi, i ako druge države to žele, mene to previše ne brine. To neće imati utjecaja. Kuba je završena. Imaju loš režim. Imaju veoma loše i korumpirano rukovodstvo i bez obzira na to da li će dobiti jedan brod nafte, to neće ništa promijeniti - rekao je Tramp.

On je dodao da bi "više volio da je pustimo unutra, bilo da je riječ o Rusiji ili bilo kome drugom, jer ljudima trebaju grijanje i hlađenje i sve ostalo.