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RUSKI UDAR

Silovit napad na Ukrajinu: Više osoba poginulo

Povrijeđeno šestogodišnje dijete

Napad na Ukrajinu. DSNS

Dž. R.

31.3.2026

U ruskim napadima sinoć na sjeverne i centralne dijelove Ukrajine ubijene su dvije osobe i ranjeno više od 20, saopćili su regionalni dužnosnici. U području oko grada Poltave, padajući ostaci dronova usmrtili su jednu osobu, ranili tri te oštetili neboder, rekao je regionalni guverner Vitalij Dijakivnič na Telegramu.

U susjednoj regiji Dnjepropetrovsk, u napadima dronovima i topništvom ubijena je jedna osoba u blizini grada Nikopolja, a ranjene su dvije osobe u samom gradu te ukupno 12 u regiji, izvijestio je guverner Oleksandr Ganzha na Telegramu.

Ruske snage izvele su i dva napada klizećim bombama na regiju Sumi u blizini granice s Rusijom, pri čemu je povrijeđeno 13 ljudi, uključujući šestogodišnje dijete, rekao je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Oštećeno je 15 kuća.

Visoki ruski vojni dužnosnici poručili su da su njihove snage usmjerene na uspostavu tzv. tampon-zona u regiji Sumi te susjednoj Harkivskoj regiji na sjeveroistoku. Reuters nije mogao neovisno potvrditi navode.

# NAPAD
# RUSIJA
# UKRAJINA
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