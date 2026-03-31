Silovit napad na Ukrajinu: Više osoba poginulo

U ruskim napadima sinoć na sjeverne i centralne dijelove Ukrajine ubijene su dvije osobe i ranjeno više od 20, saopćili su regionalni dužnosnici. U području oko grada Poltave, padajući ostaci dronova usmrtili su jednu osobu, ranili tri te oštetili neboder, rekao je regionalni guverner Vitalij Dijakivnič na Telegramu.

U susjednoj regiji Dnjepropetrovsk, u napadima dronovima i topništvom ubijena je jedna osoba u blizini grada Nikopolja, a ranjene su dvije osobe u samom gradu te ukupno 12 u regiji, izvijestio je guverner Oleksandr Ganzha na Telegramu.