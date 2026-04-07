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NOVI NAPAD

Uništena sinagoga u centru Teherana

Izraelska vojska (IDF) nije odmah komentarisala ovaj slučaj

Napad na sinagogu. X / Screenshot

Dž. R.

7.4.2026

Prema izvještaju iranske poluzvanične novinske agencije Mehr, američko-izraelskim projektilom teško je oštećena sinagoga u centru Teherana.

Izraelska vojska (IDF) nije odmah komentarisala ovaj slučaj.

Kako se može vidjeti na videosnimku, spasilačke ekipe su u tom području.

- Cionistički režim, koji sebe naziva jevrejskom državom, napadom na ovo mjesto pokazao je da ima problem sa svim Irancima - ne pravi razliku između Jevreja i muslimana - rekao je reporter tokom izvještavanja s mjesta događaja.

Na snimku se također može vidjeti da je sinagoga potpuno uništena.

# NAPAD
# TEHERAN
# IZRAEL
# SINAGOGA
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