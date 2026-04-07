Uništena sinagoga u centru Teherana

Prema izvještaju iranske poluzvanične novinske agencije Mehr, američko-izraelskim projektilom teško je oštećena sinagoga u centru Teherana.
Izraelska vojska (IDF) nije odmah komentarisala ovaj slučaj.
Kako se može vidjeti na videosnimku, spasilačke ekipe su u tom području.
- Cionistički režim, koji sebe naziva jevrejskom državom, napadom na ovo mjesto pokazao je da ima problem sa svim Irancima - ne pravi razliku između Jevreja i muslimana - rekao je reporter tokom izvještavanja s mjesta događaja.
Na snimku se također može vidjeti da je sinagoga potpuno uništena.