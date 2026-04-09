"Razbijena" banda iz BiH, djelovala u okolini Torina

Krađe, uključujući teške krađe, primanje ukradene robe i otpor hapšenju – ukupno 17 optužbi podignuto je protiv tročlane bande iz Bosne i Hercegovine, kojoj je određen pritvor.

Osumnjičeni su bili aktivni u sjevernom dijelu Torina između 2024. i 2025. godine. Istražitelji su rekonstruisali niz incidenata u kojima su osumnjičeni otvarali parkirana vozila obijajući brave ili razbijajući prozore kako bi ukrali vrijedne predmete.

Plijen je uključivao mobilne telefone, laptopove, sportsku opremu i bicikle. Žrtve nisu bili samo lokalni stanovnici: neki od incidenata uključivali su krađe iz vozila sa stranim registarskim tablicama i kampera u vlasništvu turista, uključujući švajcarskog državljanina i australijski par.

Jedan od ključnih tragova koji su pomogli istražiteljima bio je snimak sa sigurnosne kamere turističkog autobusa koji je zabilježio sve trojicu osumnjičenih.

Na zahtjev javnog tužioca, sudija za preliminarnu istragu odredio je pritvor uhapšenima kako bi se spriječilo njihovo napuštanje zemlje.