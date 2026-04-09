Tramp zaprijetio Iranu: "Pucnjava počinje ako ne ispunite sporazum"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da će američki vojni brodovi i avioni ostati raspoređeni u blizini Irana, zaprijetivši da će SAD ponovo početi "pucati" ukoliko Teheran u potpunosti ne ispuni sporazum postignut s Vašingtonom (Washingtonom).

- Svi američki brodovi, avioni i vojno osoblje, s dodatnom municijom i oružjem ostat će na svojim mjestima u Iranu i oko njega sve dok se u potpunosti ne ispuni postignuti pravi sporazum. Ako se iz bilo kojeg razloga to ne dogodi, što je vrlo malo vjerovatno, onda 'pucnjava počinje', veća, bolja i jača nego što je iko ikada prije vidio - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Dodao je da će "Hormuški moreuz biti otvoren bez nuklearnog oružja", očigledno aludirajući na nuklearni program Irana.