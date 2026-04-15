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STRAVIČNO

Nova pucnjava u školi u Turskoj: Nekoliko osoba poginulo

Ovaj incident označava drugu pucnjavu u školi u Turskoj u dva dana

Mjesto događaja. Screenshot

Dž. R.

15.4.2026

Nekoliko osoba je smrtno stradalo u pucnjavi u Aysel Celik srednjoj školi u turskom gradu Kahramanmaras, javljaju lokalni mediji, što je drugi ovakav incident u školi u Turskoj u samo dva dana.

Pucnjava je prijavljena danas u ranim poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu, a prema prvim izvještajima na mjestu nesreće ima mrtvih i povrijeđenih.

Turski mediji izvještavaju da su vlasti poslale policiju i kola hitne pomoći u školu na jugoistoku Turske nakon što se tamo čula pucnjava.

Pucnjava u srednjoj školi u južnoj provinciji Maraş danas oko 14 sati rezultirala je žrtvama, potvrdio je i guverner grada. Ovaj incident označava drugu pucnjavu u školi u Turskoj u dva dana.

Guverner Mükerrem Ünlüer potvrdio je državnoj agenciji Anadolu (AA) da se napad dogodio u srednjoj školi Ayser Çalık iz razloga koji ostaju nepoznati.

- Trenutno je u toku napad. U jednoj od naših škola dogodio se tragičan incident. Dobili smo informacije da ima povrijeđenih osoba. Detaljno istražujemo slučaj - citiran je guverner.

Guverner je kasnije izdao posebnu izjavu u kojoj je potvrdio da je u incidentu bilo poginulih.

Incident se dogodio nakon sličnog napada koji se dogodio jučer u Urfi. Devetnaestogodišnji bivši učenik otvorio je vatru u srednjoj školi, ranivši 16 ljudi. Napadač je izvršio samoubistvo dok ga je policija pokušavala nagovoriti da se preda.

Video snimci sa mjesta događaja prikazuju najmanje dvije osobe koje su stavljene u kola hitne pomoći ispred osnovne škole u provinciji Kahramanmaras.

Dan ranije, 16 osoba, uglavnom učenika, ranjeno je kada je bivši učenik otvorio vatru u srednjoj školi u obližnjoj provinciji Sanliurfa.

# PUCNJAVA
# TURSKA
# ŠKOLA
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