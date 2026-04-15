Nova pucnjava u školi u Turskoj: Nekoliko osoba poginulo

Nekoliko osoba je smrtno stradalo u pucnjavi u Aysel Celik srednjoj školi u turskom gradu Kahramanmaras, javljaju lokalni mediji, što je drugi ovakav incident u školi u Turskoj u samo dva dana.

Pucnjava je prijavljena danas u ranim poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu, a prema prvim izvještajima na mjestu nesreće ima mrtvih i povrijeđenih.

Turski mediji izvještavaju da su vlasti poslale policiju i kola hitne pomoći u školu na jugoistoku Turske nakon što se tamo čula pucnjava.

Pucnjava u srednjoj školi u južnoj provinciji Maraş danas oko 14 sati rezultirala je žrtvama, potvrdio je i guverner grada. Ovaj incident označava drugu pucnjavu u školi u Turskoj u dva dana.