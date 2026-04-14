Snimljen trenutak kada naoružani napadač ulazi u školu: Djeca vrište, on ih juri sačmaricom

Incident se dogodio u jutarnjim satima u srednjoj stručnoj i tehničkoj školi "Ahmet Kojundžu" u Sivereku, u provinciji Šanliurfa. Prema zvaničnim informacijama, počinilac, identifikovan kao Omer Ket, ušao je u školski kompleks naoružan sačmaricom i počeo pucati nasumično, izazvavši paniku među učenicima i zaposlenima.

Jutros je u Sivereku, u provinciji Šanliurfa u Turskoj, proglašena uzbuna nakon što je 19-godišnji napadač upao u srednju stručnu školu i nasumično otvorio vatru, pri čemu je ranjeno 16 osoba. Prema navodima vlasti, napadač je kasnije preminuo tokom policijske intervencije.

Svjedoci su opisali scene haosa i straha, navodeći da su učenici i nastavnici u trenutku pucnjave pokušavali pobjeći i skloniti se iz školskog objekta.

Nakon dojave građana, na lice mjesta upućene su brojne policijske snage, ekipe hitne pomoći i specijalne jedinice. Prema prvim informacijama, napadač je ostao unutar školskog kompleksa dok je među učenicima i osobljem vladala opšta panika.

Guverner Šanliurfe Hasan Šildak saopćio je da je u napadu povrijeđeno ukupno 16 osoba, među kojima su četiri nastavnika, deset učenika, jedan policajac i jedan radnik školske kafeterije. Kako je naveo, među žrtvama nije bilo smrtno stradalih.

- Od 16 povrijeđenih, četvoro, dva nastavnika i dva učenika, procijenjeno je da su u težem stanju i prebačeni su u bolnice u pokrajinskom centru. Preostalih 12 povrijeđenih nastavlja liječenje u državnoj bolnici Siverek - izjavio je guverner.

Napadač je bio bivši učenik

Prema njegovim riječima, napadač je bio bivši učenik škole koji je pohađao nastavu do devetog razreda, nakon čega je obrazovanje nastavio putem nastave na daljinu. Kako se navodi, rođen je 2007. godine.

Tokom policijske akcije unutar škole, napadač je navodno pucao u sebe kada su pripadnici specijalnih jedinica pokušali da ga neutraliziraju, nakon čega je preminuo na licu mjesta.

Nakon incidenta, policija je evakuisala školski kompleks, dok je tužilaštvo pokrenulo istragu, a nadležne službe provode i administrativnu provjeru svih okolnosti napada.

Istraga u toku

Guverner Šanliurfe uputio je poruku podrške povrijeđenima i njihovim porodicama, kao i cijeloj obrazovnoj zajednici.

- Izražavamo saučešće svim stanovnicima Sivereka, Šanliurfe i cijeloj obrazovnoj zajednici. Uprkos preduzetim mjerama sigurnosti, mogu se dogoditi izolovani incidenti. Pažljivo pratimo stanje povrijeđenih i želimo im brz oporavak", naveo je.

Jedan svjedok opisao je dramatične trenutke, navodeći da su se pucnji čuli iz pravca škole, dok su učenici i nastavnici u strahu bježali iz zgrade.

Vlasti su saopćile da se istraga nastavlja kako bi se utvrdili motivi napada i sve okolnosti koje su dovele do ovog teškog incidenta.