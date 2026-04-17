CENTCOM objavio snimak kako izgleda blokada iranskih luka

Na platformi X, Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), objavila je video snimak iz Omanskog zaljeva koji prikazuje kako se provodi blokada iranske luke.
Snimak prikazuje vojni helikopter kako prati trgovački brod dok ga američka mornarica preusmjerava provodeći blokadu brodova koji ulaze u ili izlaze iz iranskih luka.
- Američke snage su spremne da održe blokadu koliko god bude potrebno - naveli su iz CENTCOM-a uz snimak.
Američke vlasti jučer su konačno razjasnile jednu od ključnih nedoumica u vezi s aktuelnom vojnom operacijom protiv Irana, naglasivši da SAD ne blokiraju Hormuški moreuz, uprkos tome što je to najavio predsjednik Donald Tramp (Trump).
Umjesto toga, kako je precizirano, riječ je o ciljanoj blokadi iranskih luka i obale, koja se provodi u regionalnim i međunarodnim vodama.
Kako se navodi, američki nosač aviona USS Abraham Lincoln trenutno se nalazi u Arapskom moru u okviru ove operacije, čiji je cilj spriječiti bilo kakvo kršenje predsjedničke proklamacije o blokadi.
Izričito je naglašeno da blokada ne uključuje Hormuški moreuz, već se odnosi isključivo na iranske luke i obalu.