CENTCOM objavio snimak kako izgleda blokada iranskih luka

Na platformi X, Centralna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), objavila je video snimak iz Omanskog zaljeva koji prikazuje kako se provodi blokada iranske luke.

Snimak prikazuje vojni helikopter kako prati trgovački brod dok ga američka mornarica preusmjerava provodeći blokadu brodova koji ulaze u ili izlaze iz iranskih luka.

- Američke snage su spremne da održe blokadu koliko god bude potrebno - naveli su iz CENTCOM-a uz snimak.