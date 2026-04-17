Zohran Mamdani i dalje zarađuje od rap karijere

Podaci koje je njegov ured objavio pokazuju da su Mamdani i Rama Duvaji tokom 2025. godine zajedno ostvarili 144.784 dolara prihoda prije oporezivanja.

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani i njegova supruga Rama Duvaji (Duwai) su prošle godine zaradili okvirno 145.000 dolara, što ih svrstava nešto iznad prosječnog prihoda za domaćinstva u njihovoj sredini, prema njihovim poreskim prijavama.

Veći dio tog iznosa pripada Mamdaniju, koji je prihodovao kroz platu kao član državne skupštine, ali i od autorskih prava iz ranije muzičke karijere.

Prema prijavi, par bi trebao dobiti povrat poreza od 7.011 dolara na državnom i federalnom nivou, uglavnom zbog preplaćenih poreza.

Njihovi prihodi premašuju medijalni prihod za dvočlano domaćinstvo u Njujorku, koji je 2025. godine iznosio 129.600 dolara. Ipak, i dalje su ispod iznosa od 158.954 dolara, koliko kompanija SmartAsset procjenjuje da je potrebno da bi pojedinac mogao živjeti komforno u ovom gradu.

Od kada je preuzeo funkciju gradonačelnika, Mamdani živi znatno komfornije pa njegova plata sada prelazi 258.000 dolara, a sa suprugom boravi bez plaćanja stanarine u službenoj rezidenciji Gracie Mansion.

Iako ne postoji zakonska obaveza da izabrani zvaničnici u Njujorku objavljuju svoje poreske prijave, visoki javni funkcioneri to već godinama čine dobrovoljno.

Poreske prijave Zohran Mamdanija, u koje je imao uvid Business Insider, također pokazuju da je ostvario 1.643 dolara prihoda od autorskih prava što je više u odnosu na 1.267 dolara koje je prijavio za 2024. godinu.

Mnogo prije nego što je 2020. godine prvi put izabran u državnu skupštinu, Mamdani je imao kratkotrajnu rap karijeru pod pseudonimom "Young Cardamom".