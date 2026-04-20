Ukrajinska Pravda objavila je snimke i informacije prema kojima se ruske snage slobodno kreću kroz centar Mirnograda u Donjeckoj oblasti. Prema navodima izvora s terena, Rusi su u većem dijelu grada uspostavili kontrolu i izgradili infrastrukturu za artiljeriju i operatere dronova, dok ukrajinske jedinice i dalje drže položaje na sjevernim rubovima.

Jedan od vojnih izvora navodi da se neprijatelj kreće bez većih ograničenja ne samo na jugu, nego i u središtu i sjeveru grada, te da su formirane tačke za lansiranje dronova i položaji za artiljeriju. Također se spominju i zapovjedni punktovi s komunikacijskom opremom i sistemima za elektronsko ratovanje.

Prema istim informacijama, dio ukrajinskih vojnika smatra da je zadržavanje položaja u sjevernom dijelu grada postalo vojno neisplativo, te da bi određene jedinice trebalo povući.

Svi prilazi Mirnogradu nalaze se pod jakom vatrom, što otežava kretanje i snabdijevanje. U području između Svitla i Rivnog formiran je tzv. “džep”, što dodatno komplikuje situaciju na ovom dijelu fronta.

Mirnograd se nalazi istočno od Pokrovska, jednog od ključnih ukrajinskih uporišta u Donjeckoj oblasti, gdje ruske snage već duže vrijeme vrše snažan vojni pritisak. Borbe u tom sektoru i dalje traju uz intenzivnu upotrebu artiljerije i dronova.