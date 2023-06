SAD uvele sankcije iranskim i kineskim metama zbog pomaganja iranskih vojnih programa

Sjedinjene Države u utorak su uvele sankcije za više od deset ljudi i kompanija u Iranu, Kini i Hong Kongu, uključujući iranskog vojnog atašea u Pekingu, optužujući ih da predvode mrežu za nabavku iranskih raketnih i vojnih programa.



U saopćenju američkog ministarstva finansija navodi se da je mreža obavljala transakcije i omogućila nabavku osjetljivih i kritičnih dijelova i tehnologije za ključne aktere u razvoju iranskih balističkih projektila, uključujući iransko ministarstvo odbrane i agenciju za logistiku oružanih snaga (MODAFL), koja je pod američkim sankcijama.

Koordiniranje vojnih nabavki

Među onima koji su pogođeni sankcijama u akciji, koja dolazi dok Vašington pojačava pritisak na Teheran, je iranski vojni ataše u Pekingu Davoud Damghani, koga je ministarstvo finansija optužilo da koordinira vojne nabavke iz Kine za iranske krajnje korisnike, uključujući podružnice MODAFL-a.

- Sjedinjene Države nastavit će ciljati na nelegalne transnacionalne mreže nabavke koje prikriveno podržavaju iransku proizvodnju balističkih projektila i druge vojne programe - navodi u saopćenju zamjenik ministra finansija za borbu protiv terorizma i finansijsku obavještajnu službu Brajan Nelson (Brian).

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku i kineska ambasada u Vašingtonu nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Kina i Iran u martu 2021. potpisali su 25-godišnji sporazum o saradnji kako bi ojačali svoj dugogodišnji ekonomski i politički savez. Kina je bila glavni kupac iranske nafte uprkos američkim sankcijama koje su osmišljene da uguše taj izvoz.



Prodaja centrifuga

Vašington je ciljao prodaju centrifuga za Parchin Chemical Industries (PCI), prodaju metala dvostruke namjene svom posredniku, P.B. Sadr, i MODAFL-ovu nabavku elektronike u akciji u utorak. I PCI i P.B. Sadr ranije su bili pogođeni američkim sankcijama.

Među metama je kineska kompanija Zhejiang Qingji Ind. Co., Ltd, koju je ministarstvo finansija optužilo za prodaju centrifuga i druge opreme i usluga vrijedne stotine hiljada dolara PCI-u sa P.B. Sadrom kao posrednikom.

Njegov direktor i zaposlenik također su na meti, kao i kompanija Lingoe Process Engineering Limited sa sjedištem u Hong Kongu, za koju je ministarstvo finansija navelo da je služila kao lažna kompanija za Zhejiang Qingji i njegove poslove s PCI i P.B. Sadr.

Među onima koji su pogođeni sankcijama također su Hong Kong Ke.Do International Trade Co., Limited i kineska kompanija Qingdao Zhongrongtong Trade Development Co., Ltd., koju je ministarstvo finansija optužilo da je učestvovala u prodaji desetaka miliona dolara vrijednih obojenih metala za dvojnu upotrebu od P.B. Sadr.

Zhejiang Qingji nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. P.B. Sadr i PCI, kao i druge kompanije, nisu odmah bili dostupni za komentar, prenosi Reuters.