Stoltenberg: Nema planova za slanje vojnih snaga u Ukrajinu

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ponovio je da nema planova za slanje vojnih snaga u Ukrajinu za podršku toj zemlji koja se bori sa Rusijom, javlja Anadolu.

Stoltenberg boravi u prvoj posjeti Finskoj nakon što je ova zemlja postala članica NATO, a poslije sastanka s predsjednikom Alexanderom Stubbom govorio je na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Upitan o ideji "slanja trupa u Ukrajinu", koju je predložila Francuska i koju su podržale neke zemlje saveznice, Stoltenberg je rekao:

- Saveznici pružaju podršku Ukrajini na različite načine. NATO nema planove za slanje snaga u Ukrajinu. Fokusiramo se na to kako možemo stvoriti jači, institucionalni okvir za našu podršku Ukrajini i kako možemo uspostaviti i pristati na dugoročnu finansijsku obavezu koja će nam omogućiti da stojimo uz Ukrajinu koliko god je potrebno.

Ukazujući na potrebu Ukrajine za vojnom podrškom, posebno protivvazdušnom odbranom, Stoltenberg je rekao:

- Vidjeli smo neke praznine i određena kašnjenja u pružanju vojne podrške Ukrajini u proteklim mjesecima. Moramo osigurati da se to više ne ponovi.

Stoltenberg je izjavio da Rusija ne prijeti napadom nijednoj članici NATO-a te kazao:

Ideja da postoji neka vrsta odbrojavanja do sljedećeg rata je pogrešna. Postojimo da bismo spriječili da se to dogodi. To radimo već 75 godina. Mi ćemo to raditi još najmanje 75 godina.

Navodeći da je NATO odlučan da okonča rat u Ukrajini, Stoltenberg je naglasio da ukrajinska vojska mora biti ojačana da bi to bilo moguće.