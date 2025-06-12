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TVRDE INDIJSKI MEDIJI

Jedan putnik preživio pad aviona u Indiji

Policijski komesar je također kazao da ovaj putnik trenutno prolazi medicinski tretman

Indija: Strašna nesreća - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. Ć.

12.6.2025

Jedna osoba preživjela je pad aviona Air India, koji je jutros poletio za London, a nedugo poslije se srušio u blizini aerodroma, potvrdio je policijski komesar Ahmedabada.

Kako prenose indijski mediji, putnik čiji identitet za sada nije objavljen, sjedio je na sjedištu 11A.

Policijski komesar je također kazao da ovaj putnik trenutno prolazi medicinski tretman.

Podsjećamo, ranije su lokalni zvaničnici kazali kako se čini da nema preživjelih u ovoj nesreći, a potvrđeno je i da je najmanje 100 tijela doveženo u lokalnu bolnicu.

Avion je nakon polijetanja poslao poziv kontroli leta u pomoć. Prema web stranici Flightradar24, signal je izgubljen nekoliko sekundi nakon polijetanja, kada je avion dostigao visinu od 188 metara.

# INDIJA
# AIR INDIA
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