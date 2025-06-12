Zastrašujući prozori iz Indije: Rep aviona visi sa zgrade

Operacija spašavanja putnika iz aviona koji se srušio u Indiji još uvijek je u toku, a policijske snage Indije objavile su fotografije s mjesta pada aviona.

- Nakon tragične nesreće aviona Air India AI 171, koji je letio za London, u blizini aerodroma Ahmedabad, osoblje je odmah aktiviralo protokole za hitne slučajeve i otišlo na mjesto nesreće. Spasilačke operacije se provode u bliskoj koordinaciji s lokalnim vlastima i hitnim službama - pojašnjeno je.

Agencija France-Presse (AFP) izvještava da je komesar policije Ahmedabada izjavio da najvjerovatnije nema preživjelih u padu aviona kompanije Air India.

Šef policije je dodao da ima žrtava na zemlji gdje se avion srušio. Prema izvještajima u indijskim medijima, avion se srušio na zgradu u kojoj su smješteni ljekari koji rade u lokalnim bolnicama.

Avion je nakon polijetanja poslao poziv kontroli leta u pomoć. Prema web stranici Flightradar24, signal je izgubljen nekoliko sekundi nakon polijetanja, kada je avion dostigao visinu od 188 metara.