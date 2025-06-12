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TRAGEDIJA

Zastrašujući prozori iz Indije: Rep aviona visi sa zgrade

Šef policije je dodao da ima žrtava na zemlji gdje se avion srušio

Zastrašujući prizori. CISF

Dž. R.

12.6.2025

Operacija spašavanja putnika iz aviona koji se srušio u Indiji još uvijek je u toku, a policijske snage Indije objavile su fotografije s mjesta pada aviona.

- Nakon tragične nesreće aviona Air India AI 171, koji je letio za London, u blizini aerodroma Ahmedabad, osoblje je odmah aktiviralo protokole za hitne slučajeve i otišlo na mjesto nesreće. Spasilačke operacije se provode u bliskoj koordinaciji s lokalnim vlastima i hitnim službama - pojašnjeno je.

Agencija France-Presse (AFP) izvještava da je komesar policije Ahmedabada izjavio da najvjerovatnije nema preživjelih u padu aviona kompanije Air India.

Šef policije je dodao da ima žrtava na zemlji gdje se avion srušio. Prema izvještajima u indijskim medijima, avion se srušio na zgradu u kojoj su smješteni ljekari koji rade u lokalnim bolnicama. 

Avion je nakon polijetanja poslao poziv kontroli leta u pomoć. Prema web stranici Flightradar24, signal je izgubljen nekoliko sekundi nakon polijetanja, kada je avion dostigao visinu od 188 metara.

# INDIJA
# VATROGASCI
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# NESREĆA
# PUTNICI
# VELIKA BRITANIJA
# TRAGEDIJA
# HITNA POMOĆ
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