Oglasila se aviokompanija o padu aviona u Indiji: Uznemirujući snimci kruže mrežama

U Indiji je u blizini aerodroma Gujarat, u Ahmedabadu, pao putnički avion sa više od 200 putnika. Nesreća se desila prilikom polijetanja, nakon čega se oglasila i aviokompanija.

Oni su potvrdili da je danas, 12. juna, došlo do nesreće i da u datom trenutku ne raspolažu sa više informacija. Također, naveli su da je avion letio za London.

Prema riječima Faiza Ahmeda Kidvaija, generalnog direktora civilnog zrakoplovstva (DGCA), avion Boing B787 poletio je u 13:38 i srušio se u roku od pet minuta u blizini područja Meganinagar, blizu aerodroma Ahmedabad.

- Ovo je situacija u razvoju. Avion je poletio u 13:38 i srušio se ubrzo nakon polijetanja - potvrdio je Kidvai.