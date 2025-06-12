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VIŠE OD 200 PUTNIKA

Oglasila se aviokompanija o padu aviona u Indiji: Uznemirujući snimci kruže mrežama

Naveli su da je avion letio za London

Mjesto pada aviona. X

Dž. R.

12.6.2025

U Indiji je u blizini aerodroma Gujarat, u Ahmedabadu, pao putnički avion sa više od 200 putnika. Nesreća se desila prilikom polijetanja, nakon čega se oglasila i aviokompanija.

Oni su potvrdili da je danas, 12. juna, došlo do nesreće i da u datom trenutku ne raspolažu sa više informacija. Također, naveli su da je avion letio za London.

Prema riječima Faiza Ahmeda Kidvaija, generalnog direktora civilnog zrakoplovstva (DGCA), avion Boing B787 poletio je u 13:38 i srušio se u roku od pet minuta u blizini područja Meganinagar, blizu aerodroma Ahmedabad.

- Ovo je situacija u razvoju. Avion je poletio u 13:38 i srušio se ubrzo nakon polijetanja - potvrdio je Kidvai.


Kružile su oprečne informacije o tome koliko putnika je bilo u avionu. U prvi mah su pisali da je u avionu bilo više od 130 ljudi, ali ja kasnije potvrđeno da je u letjelici bilo najmanje 242 putnika.

Na društvenim mrežama se pojavio uznemirujući snimak pada aviona čija autentičnost još uvijek nije potvrđena.

Najmanje sedam vatrogasnih vozila stiglo je na mjesto nesreće. Na licu mjesta nalazi se i više ambulantnih vozila.

# INDIJA
# AVIONSKA NESREĆA
# AVION
# NESREĆA
# PUTNICI
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