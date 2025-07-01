Tramp potpisao ukidanje sankcija Siriji

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) danas je potpisao izvršnu uredbu kojom se ukidaju američke sankcije nametnute Siriji, čime ta zemlja više neće biti izolirana od međunarodnog finansijskog sistema.

Sjedinjene Države zadržat će sankcije protiv bivšeg sirijskog predsjednika Bašara al-Asada (Bashar al-Assad), njegovih saradnika, kršitelja ljudskih prava, krijumčara droge, osoba povezanih s korištenjem hemijskog oružja, Islamskom državom i ISIS-om, kao i osoba bliskih Iranu, izjavila je novinarima na brifingu glasnogovornica Bijele kuće Karolina Livit.

Asad je svrgnut u decembru tokom munjevite ofanzive pobunjenika pod islamskim vodstvom, a Sirija je od tada poduzimala sve korake da ponovo uspostavi međunarodne veze.

Sirijski ministar: "Ovo otvara vrata obnovi"

Sirijski ministar vanjskih poslova Asad al-Šibani (al-Shibani) napisao je na društvenoj mreži X da će Trampovo ukidanje sankcija Siriji "otvoriti vrata dugo očekivanoj rekonstrukciji i razvoju".

Dodao je da će taj potez "ukloniti prepreke" za ekonomsku obnovu i otvoriti zemlju međunarodnoj zajednici.

Sirijski predsjednik Ahmed al-Šaraa i Tramp sastali su se u maju u Rijadu, gdje je Tramp, čineći veliki politički zaokret, neočekivano najavio ukidanje sankcija Siriji.

Neki zastupnici u Kongresu traže potpuno ukidanje mjera, dok je Evropa najavila da će ukinuti ekonomske sankcije.

"Siriji se mora dati prilika"

- Siriji se mora dati prilika, a to se i dogodilo - rekao je novinarima specijalni američki izaslanik za Siriju Tomas Barak. On je ovaj potez opisao kao "kulminaciju vrlo pažljivo osmišljenog i teškog procesa ukidanja sankcija".

Bijela kuća je saopćila da je uredbom naloženo državnom sekretaru da ponovo razmotri ocjenu da je pobunjenička grupa Hayat Tahrir al-Šam, koju je vodio Šaraa i koja je nastala iz al-Kaide, teroristička, kao i ocjenu Sirije kao države koja podržava terorizam.

U saopćenju Bijele kuće navodi se da će administracija nastaviti pratiti napredak Sirije u "poduzimanju konkretnih koraka ka normalizaciji odnosa sa Izraelom, rješavanju pitanja stranih terorista, deportaciji palestinskih terorista i zabrani palestinskih terorističkih grupa".

Sirijci se nadaju da će ublažavanje sankcija otvoriti put većem angažmanu humanitarnih organizacija u zemlji, kao i podstaći strane investicije i trgovinu.