Iran i evropske zemlje nastavljaju pregovore o nuklearnom programu

Delegacije iz Irana i evropskih zemalja Velike Britanije, Francuske i Njemačke sastale su se u petak na drugoj rundi nuklearnih pregovora u iranskom generalnom konzulatu u Istanbulu, javlja Anadolu.

Vozila koja prevoze delegacije viđena su kako ulaze u zgradu konzulata. Razgovori se održavaju iza zatvorenih vrata.

Iran na nivou zamjenika ministra vanjskih poslova predstavljaju Majid Takht-Ravanchi i Kazem Gharibabadi.

Iran je pristao nastaviti pregovore na zahtjev evropskih potpisnika nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.

Grupa E3 - Velika Britanija, Francuska i Njemačka - prethodno se sastala s iranskim zvaničnicima u Istanbulu 16. maja na razgovorima na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova.

Strane su se složile da održavaju dijalog paralelno s indirektnim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Pregovori između SAD-a i Irana, kao i širi proces pregovora s evropskim stranama, zaustavljeni su nakon što je Izrael pokrenuo napad na Iran 13. juna.