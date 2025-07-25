Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISTANBUL

Iran i evropske zemlje nastavljaju pregovore o nuklearnom programu

Iran je pristao nastaviti pregovore na zahtjev evropskih potpisnika nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.

Dolazak delegacija - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Anadolija

25.7.2025

Delegacije iz Irana i evropskih zemalja Velike Britanije, Francuske i Njemačke sastale su se u petak na drugoj rundi nuklearnih pregovora u iranskom generalnom konzulatu u Istanbulu, javlja Anadolu.

Vozila koja prevoze delegacije viđena su kako ulaze u zgradu konzulata. Razgovori se održavaju iza zatvorenih vrata.

Iran na nivou zamjenika ministra vanjskih poslova predstavljaju Majid Takht-Ravanchi i Kazem Gharibabadi.

Iran je pristao nastaviti pregovore na zahtjev evropskih potpisnika nuklearnog sporazuma iz 2015. godine.

Grupa E3 - Velika Britanija, Francuska i Njemačka - prethodno se sastala s iranskim zvaničnicima u Istanbulu 16. maja na razgovorima na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova.

Strane su se složile da održavaju dijalog paralelno s indirektnim pregovorima između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Pregovori između SAD-a i Irana, kao i širi proces pregovora s evropskim stranama, zaustavljeni su nakon što je Izrael pokrenuo napad na Iran 13. juna.

# IRAN
# VELIKA BRITANIJA
# NJEMAČKA
# FRANCUSKA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.