Mik Džeger, legenda rokenrola, slavi 82. rođendan

Na današnji dan 1943. godine, rođen je Ser Majkl Filip „Mik“ Džeger (Sir Michael Philip "Mick" Jagger), engleski muzičar i frontmen slavne rok grupe “Rolling Stones”. Legenda rokenrola danas puni 82 godine, a i dalje je energičan na sceni. Zajedno sa svojim prijateljem iz djetinjstva Kitom Ričardsom (Keith Richards), 1962. godine, osnovao je bend „The Rolling Stones“. U početku su bili bluz-muzičari, koji su svirali studentima, ali su ubrzo pronašli vlastiti zvuk. Loši momci Džegerova harizma na pozornici i Ričardsovi gitarski performansi bili su originalni i vrlo brzo postali prepoznatljivi, mada s imidžom loših momaka. Taj imidž im se dopao i nastavili su u tom pravcu, kako bi se i razlikovali od grupe “Beatles” koji su već imali imidž dobrih momaka, ali je i publika odlično prihvatila nove, loše momke. Proslavili su se ubrzo pjesmom „I can get no satisfaction“, koju su zajednički napisali Džeger i Kit Ričards, a koja je postala himna cijele generacije. Džegerov privatni život također je bio buran kao i njegova muzička karijera, jer je bio deklarisani “ženskaroš” i preljubnik, a više puta se ženio. Godine 2003., titulom viteza odlikovao ga je tadašnji britanski princ, a današnji kralj Čarls III (Charles) zbog „doprinosa modernoj muzici“.

Džordž Bernard Šo . 24sedam.rs Džordž Bernard Šo . 24sedam.rs

Prije 169 godina rođen nobelovac Džordž Bernard Šo 1856. - Rođen engleski pisac irskog porijekla Džordž Bernard Šo (George Bernard Shaw), dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1925., izuzetno smio satiričar i jedan od najduhovitijih ljudi 20. vijeka. U oštrom, ali šaljivom tonu prikazivao je protivrječnosti građanskog društva u Engleskoj. Pisao je i političke i ekonomske članke, držao govore i vodio dramsku i muzičku kritiku u dnevnoj štampi. U djelima pisanim za pozorište razbijao je idole savremenog društva, žestoko im se podsmijevajući, zastarjele i nazadne konvencije i lažni moral srednje klase u religiji, etici, politici i ekonomiji. Djela: "Pigmalion", "Čovjek i natčovjek", "Vraćanje Metuzalemu", "Kuće udovičke", "Sveta Ivana", "Major Barbara", "Kandida", "Zanat gospođe Vorn", "Ljekar u nedoumici", "Cezar i Kleopatra", zbirka "Tri pozorišna komada za puritance". 1875. - Rođen švajcarski psihijatar Karl Gustav Jung (Carl), koji je poslije raskida sa psihoanalizom Sigmunda Frojda (Freud), čiji je bio učenik, osnovao "analitičku" ili "kompleksnu" psihologiju. Originalno je razradio nauku o psihološkim tipovima (introvertan i ekstrovertan). Djela: "Psihološki tipovi", "Psihologija i religija", "Simbolika duha", "Studija o arhetipovima". 1894. - Engleski pisac Oldus Haksli (Aldous Huxley), ironičan i duhovit posmatrač, superiornog obrazovanja, skeptik i satirik, rođen je na današnji dan. Najviše su ga privlačili odnosi između obrazovanih ljudi u dekadentnom društvu. Obilje istančanih zapažanja, paradoksa i duhovitih izlaganja - pri čemu je zapostavljao fabulu i likove - dali su njegovim romanima i pričama esejistički karakter. Djela: romani "Vrli novi svijet", "Jalovo lišće", "Kontrapunkt života", "Poslije mnogo ljeta", "Vrijeme mora da stane"; zbirke pripovijedaka "Mali Meksikanac", "Dvije ili tri gracije", eseji i studije: "Zajedljivi Pilat", "Muzika u noći", "Vječna filozofija", "Nauka, sloboda i mir". 1900. - Umro Josip Torbar, hrvatski svećenik, naučnik, pedagog i političar. Bio je profesor u zagrebačkoj Klasičnoj gimnaziji od 1850. do 1853. godine, a kad je 20. novembra 1854. otvorena realna gimnazija na Griču 3 u Zagrebu, postao je na njoj profesor fizike. Od februara 1858. bio je direktor realne gimnazije, a njegovom zaslugom je u gimnaziji, 1. decembra 1861., započela s radom meteorološka stanica, koja bez prestanka radi i danas. Tri puta je bio biran za zastupnika Hrvatskog sabora (1861., 1865. i 1875.), u kojem se kao rodoljub zalagao za cjelokupnost i samostalnost Hrvatske. 1922. - Rođen američki filmski režiser Blejk Edvards (Blake Edwards), koji se najviše iskazao kao autor briljantnih društvenih "crnih komedija", punih humora, cinizma i destrukcije lažnih vrijednosti i mitova. Filmovi: "Doručak kod Tifanija", "Eksperiment u teroru", "Šta si radio u ratu, tata?", "Pink Panter", "Darling Lili", "Povratak Pink Pantera", "Viktor, Viktorija", "Čovjek koji je volio žene". 1928. - Američki filmski režiser Stenli Kjubrik (Stanley Kubrick), jedna od najkontroverznijih ličnosti svjetskog filma, čija je ambicija bilo stvaranje samo "konačnih djela" - savršenih proizvoda, rođen je na današnji dan. Filmovi: "2001: odiseja u svemiru", "Paklena pomorandža", "Dr Strejndžlav", "Spartak", "Ubijanje", "Uzaludna pljačka", "Staze slave", "Lolita", "Beri Lindon", "Isijavanje", "Ful metal džekit", "Široko zatvorenih očiju".

Sandra Bulok . Biography.com Sandra Bulok . Biography.com