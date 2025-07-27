SAD i Evropska unija postigli trgovinski sporazum

Američki predsjednik Donald Tramp postigao je trgovinski sporazum s Evropskom unijom nakon sastanaka s predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen (von der Leyen).

Tramp je objavio sporazum tokom razgovora s novinarima u svom golf odmaralištu u Turnberryju u Škotskoj, odmah nakon kratkog sastanka s Ursulom fon der Lajen.

- Postigli smo dogovor. To je dobar dogovor za sve. To će nas zbližiti... To je u određenom smislu partnerstvo - dodao je.

Šefica EU također je to pozdravila kao "ogroman dogovor", koji je postignut nakon "teških pregovora".

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen potvrdila je da će SAD uvesti carine od 15 posto na robu iz Evrope.

Vašington (Washington) je ranije prijetio carinskom stopom od 30 posto.

Sporazum također predviđa investicije Evropske unije i SAD u iznosu od 600 milijardi dolara.