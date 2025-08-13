Rusi prodrli duboko u Ukrajinu: Vojska pokrenula potjeru

Ukrajinska vojska potvrdila je da odbija napade ruskih pješačkih jedinica koje su uspjele probiti linije odbrane u istočnom Donjecku i ući duboko iza fronta.

Manje skupine od po 20 do 30 ruskih vojnika uspjele su se provući kod Dobropilje i napredovati čak 10 kilometara iza bojišnice.

Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je jedna od tih grupa već eliminisana ili zarobljena, a ostatak će, poručuje, uskoro doživjeti istu sudbinu.

Nema predaje Donbasa

Zelenski je jasno poručio da Kijev neće prihvatiti nikakav ruski prijedlog o predaji Donbasa u zamjenu za prekid vatre.

Prema njegovim riječima, to bi značilo povlačenje s 9.000 kvadratnih kilometara teritorija i predaju pobjede Moskvi koju ruska vojska nije mogla ostvariti ni u deset godina krvavog rata.

Priprema za samit

Ukrajinski predsjednik danas će održati videopoziv s američkim liderom Donaldom Trampom i evropskim čelnicima, zatraživši da Ukrajina bude uključena u mirovne razgovore koji će se u petak održati između Trampa i Vladimira Putina na Aljasci.

Zelenski upozorava da Moskva želi iskoristiti taj susret za stvaranje slike da "Rusija napreduje, a Ukrajina gubi". Ipak, nada se da će Tramp, kako je rekao, nastupiti kao pošten posrednik.