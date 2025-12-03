Bosna i Hercegovina se, još jednom, našla na raskrsnici između evropske budućnosti i političke stvarnosti koja kao da uporno vuče unazad. Dok evropski partneri jasno poručuju da je kraj marta iduće godine posljednji rok da se usvoje ključne reforme, od vladavine prava, preko izbornog integriteta, do funkcionalnosti državnih institucija, domaći politički vrh i dalje djeluje kao da ima čitavu deceniju, a ne nekoliko mjeseci.

U trenutku kada se otvaraju vrata koja su godinama bila zatvorena, bh. vlasti i dalje gube vrijeme na sitne obračune, poruke za unutrašnju publiku i nadmudrivanja koja nemaju nikakve veze s evropskim standardima. Umjesto da zajednički iskoriste historijsku šansu, politički lideri se ponovo ponašaju kao da je EU put nečija privatna prćija, a ne najveća razvojna šansa koju je ova zemlja ikada imala.

Evropska unija neće čekati unedogled. Bosna i Hercegovina je već jednom propustila voz 2016. i posljedice se i danas osjećaju. Ako vlasti ponovo pokažu da nisu u stanju donijeti odluke, cijena će biti ogromna, od gubitka investicija, preko odlaska mladih, do toga da BiH ostaje usamljeni otok na zapadnobalkanskom putu naprijed.

Vrijeme je da se prestane s političkim igrama. Ako je BiH ozbiljna u namjeri da postane dio evropske porodice, onda to mora dokazati djelima, a ne deklaracijama. Evropski put nije fraza – to je test zrelosti vlasti. A taj test, po ko zna koji put, visi o tankoj niti.